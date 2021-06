Palmeras desaparecidas

El PP pregunta por dónde están las palmeras que había junto a la carretera de Camposoto, y el equipo de gobierno, con su alcaldesa al frente, debe responder. En algún sitio tienen que estar esas plantas, y suponemos que el Ayuntamiento conoce su paradero. Así se hacen oposición y gobierno. Cuarenta árboles, cuarenta seres vivos no desaparecen de pronto, ni se pueden esfumar sin que los echemos de menos.

El Consistorio ha planificado y realizado una obra ejemplar a mi modo de ver, pero su realización no lo ha sido, ni mucho menos. Meses y meses de retrasos y de molestias para dejar un espacio de ocio y disfrute que podría ser modélico, así que, vamos mujer, no cuesta nada responder a una simple pregunta, por otra parte muy lógica.

No soy especialmente partidario de las palmeras, que no sabemos por qué se han puesto de acuerdo cientos, tal vez miles, de municipios costeros de toda España y del Mediterráneo en elegir como decoración vegetal en igual número de paseos marítimos, en una especie de unificación rutinaria del paisaje, y como si no hubiese más y distintos árboles entre la rica flora que bordea el Mare Nostrum. Las palmeras en sus diferentes especies se han extendido por nuestras costas como si cientos de tribus de beduinos y tuaregs se hubieran dedicado a ejercer su vocación nómada por aquí, y hubieran sembrado nuestras costas arrojando huesos de dátiles tras alimentarse ellos y sus camellos.

Supongo que este género botánico es más fácil de mantener y más agradecido en el crecimiento que otros, pero sería estimable un poco más de imaginación entre los paisajistas urbanos, que contribuirían así a la significación y distinción de cada lugar, entre los muchos hermosos que tiene nuestro país. Pero de momento, sí, estoy con la intriga que me ha nacido y que agradezco al PP: ¿dónde están esas cuarenta palmeras?