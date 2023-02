La ciudad, o mejor, los ciudadanos, nosotros, ha (hemos) recibido el Premio Pajaritas Azules. Es un premio especialmente importante, porque nos define y dice cómo somos en un aspecto muy importante del sentir unánime o mayoritario. Digo que es más indicativo que descriptivo. Se trata del reciclado de papel y cartón. Y dice con bastante exactitud que cuando tenemos que reciclar, lo hacemos en el sitio adecuado. Digo que vamos al recipiente del papel y el cartón para dejar allí el papel y el cartón. Por algo así nos han dado un premio de bonita factura: Pajaritas Azules. Lo azul, se sabe, tiene que ver con lo limpio. Vivimos en un planeta azul, el color limpio que expresa el futuro necesario. Junto a nosotros lo han recibido otras ciudades e instituciones. Para presumir. Un premio por hacer lo conveniente para que resulte lo necesario. Porque, además, el papel y el cartón depositado en el contenedor propio es un papel y un cartón que volverá a ser papel nuevo y cartón nuevo, creando la llamada economía circular. De alguna manera sabemos que esta circularidad es garantía de pervivencia y permanencia. Algo como lo que aprendimos en los colegios: el mar se evapora, sube al aire, en el aire se convierte en nube, la nube vierte el agua sobre las montañas creando los arroyos que forman los ríos que lleva el agua al mar. Porque tenemos la misma cantidad de agua siempre, es como lo que la Naturaleza ha dispuesto. Parece un cuento, ¿verdad? Hacer lo que se debe tiene estas cosas, te dan un Premio. Ahora viene -¿ya ha venido?- una nueva campaña electoral en la que todos deberíamos “reciclar” adecuadamente. Aquí las insidias, allí los insultos, en este contenedor las propuestas, los deseos, las esperanzas. Es una nueva jornada de libertad, de fiesta. Vamos a votar libremente, cada uno, para conseguir el buen gobierno que acabe siendo un premio para la ciudad, el premio Futuro Necesario. De cuatro años de duración. No sólo porque lo que no sube, baja. Especialmente porque ¡queda tanto por hacer! ¿Has hecho la relación de lo pendiente? Pues una cosa importante sería mantenerse entre los municipios Pajaritas Azules. Y así con todo. Haciendo lo necesario, no bajar la guardia y que San Fernando sea la ciudad amada. El sueño de Ignacio Bustamante, Pepe Hurtado, Fernando Miranda, Germán Caos, González Barba… el grupo de aquellos isleños singulares unidos por un mismo amor, al futuro necesario, al pasado dorado, los años felices. Una buena noticia este premio a todos los que reciclamos como se debe, ponemos cada cosa en el sitio adecuado, nos comprometemos con lo tenemos que hacer. Qué bueno.