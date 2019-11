Nuestro lema es: Yo quiero tener un millón de pactos. Y movemos la cabeza así, je, así, así, al compás. Contentos. Yo quiero tener... Bueno, va, no es un lema. Quizás te suene al estribillo ese. Pero lo utilizamos para presentarnos. Se trata de vender nuestra filosofía, y ganar dinerito, que de algo tenemos que vivir. Nuestra cacta (somos muy de hacer gracias con las palabras, lo siento), decía, nuestra cacta de servicios es muy complecta. Verás. Lee aquí. Organizamos pactos civiles a domicilio, con total discreción. Redactamos acuerdos con hasta tres logos en la cabecera (con más de cuatro, cobramos un plus). Puesta en escena incluida en el paquete básico: maquillaje, decorado, campaña de entendimiento mutuo en redes sociales. Y, bueno, con el paquete premium no te digo na. Te sales. Cubre todos los detalles para que el pacto firmado sea lo más realista que te hayas echado a la cara: Aspavientos sin fundamento, cuchilladas en la espalda programadas, controversias artificiales. Hasta podemos montar una crisis interna, exigiendo cabezas. ¿Quién no quiere que su pacto parezca fruto de unas tensiones dolorosísimas entre las partes? Un pacto real no es un pacto sobre flores. Oye, pero que si necesitas uno en 36 horas, nosotros te lo montamos en un plis. Y todo, gracias a nuestro equipo, muy formado en amor al prójimo, con abogados, scouts y tal, que rezuman empactía. Je. Uf, perdona.

¿Experiencia? Uy, sí. Aún no hemos llegado al millón, pero tenemos contratos en ayuntamientos, gobiernos regionales y hasta en comunidades de vecinos. Ja. Esto último era broma. Perdón. Pero sí, estamos muy cotizados. Somos muy versátiles. Sin ir más lejos, aquí en El Puerto hemos firmado acuerdos de todos los colores, todos todos, en las últimas décadas.

Por supuesto, en Pactancia Natural ofrecemos un seguro adicional para clientes fieles, que incluye los servicios de nuestro Dinamitador de pactos. Su lema dice así: Empacta, empáctame, empac, empacta, empacta mi corazón. Me lo inventé yo. Je. ¿A que es bueno?