Paco de Carratraca

Conchita apenas tendría 14 o 15 años cuando partió del Manchón del Ray, Puerta Tierra, Cádiz, en carruaje de tracción animal, ¿caballos, mulas?, "una diligencia" de las de las pelis de comboy o cow boys de cuando niño. Conchita estaba terriblemente atacada de reúma o reuma, y en aquella época, el bisabuelo Manolito Rodríguez, en plena Primera Guerra Mundial decidió que Conchita tendría que curarse en un balneario ad hoc. Conchita llegó de polvo hasta las pestañas, cosa que odiaba y con una paliza en el cuerpo debido al traqueteo infernal del coche que maldijo de inmediato la ida a aquel lugar en el que, según aseveró don Carlos Gieb, el médico que visitaba todos los jueves a la familia en su casa-chalet del Manchón del Ray, mejoraría. Conchita, siendo como era de don Alfonso, siempre pronunció Ray.

Ya por entonces el bisabuelo se había convertido en un pequeño burgués enriquecido con la horrible matanza europea que llamamos Primera Guerra Mundial, mandando género al París de la Francia.

Mil veces el pequeño Manolito había escuchado esta historia acuática mientras hojeaba por enésima vez a Homero, ay, qué bonito es Homero, ¿verdad, abuela?, anda, quita ese libraco enorme de la mesa que vamos a comer, ordenaba mi santa y yo le hacía caso de inmediato a pesar de estar absorbido por los hechizos de la maga Circe convirtiendo en cerdos a los compañeros de mi amigo Ulises.

Desde entonces, Manolito, que ya sentía por la abuela Concha la misma o más veneración que por Santa María Virgen, quiso acudir a aquel mágico lugar cuya fantasía infantil aún convertía en más sorprendente, misterioso y anhelado. Y hete aquí que don Manuel, ya convertido en estupendo profesor de Juan Ramón Jiménez, se compra un coche nuevo y con su costilla tira pallá (para allá). Era necesario antes de desaparecer de este paraíso ir a visitar el misterioso balneario de la abuela.

Una vez instalado en el remozado edificio, acudí al bar para preguntar si pondrían al Glorioso en la tele; pero cuál no sería mi sorpresa cuando el del bareto me adujo que no iba a ir nadie a ver las hazañas del Glorioso y que nanay, que allí no se veía más que al Atlético de Madrid. "Pues su equipo salió con el rabo entre las piernas de Carranza, amigo". En medio de las lamentaciones, un poco elevadas de tono, apareció Paco de Carratraca, hasta entonces un desconocido. Primero poniendo orden en la garata, que iba a más, y luego, cogiéndome por el brazo me llevó a la piscina termal y me dijo: "Esto lo arreglo yo como siempre se ha arreglado todo en España. Vamos a darle 20 pavos cada uno al de la barra y ya verá como ya mismo estamos viendo el Glorioso contra el Getafe." Me explicó, ante mi asombro, que era cadista a pesar de haber nacido en el pueblito malagueño de Carratraca, y que ello era debido a que hizo la mili en Cai y que desde entonces le había cogido cariño a nuestro Glorioso. Nunca pensé que los tentáculos del Glorioso llegaran tan lejos, y, mucho menos, a Carratraca, toma candela.

De esta manera vimos cómo el buen meta sevillano del Geta paraba el tremendo trallazo de Sobrino, quien se va asentando por fin en las filas amarillas y más tarde desviaría un zurdazo imponente de Lucas. Paco blasfemó en siete idiomas, y se puso pálido cuando al final el turco, intentando vengarse de Lepanto, sacó astillas del palo que quedaba a la derecha de Ledesma, quien, que recuerde, no tuvo que trabajar mucho, pues el Geta nunca dejó de mostrarse temeroso ante la escuadra de Cádiz. Y del resto del tedioso partido no merece la pena escribir más.