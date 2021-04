'Pa' Superliga... la nuestra

Dice Álvaro Cervera algo que compartimos casi todos: que el Real Madrid es candidato a ganar la Champions. Pues sí, para que vamos a negarlo. Además, no está en nuestra mano impedírselo porque, de momento, no jugamos esa competición, pero tiempo al tiempo. Lo que sí podemos evitar es que sea candidato a la liga. O mejor dicho, que salga de Carranza esta noche sin serlo. Pues mire usted, complicado va a ser, para qué negarlo, pero no es imposible. También se preveía en la primera vuelta que íbamos a salir escaldados de Valdebebas y ya saben lo que pasó. El Cádiz lleva una buena racha de partidos y tiene a punto de caramelo una salvación que podría producirse con bastante jornadas de adelanto sobre el calendario más optimista. Ante el Celta pudo ganar cualquiera pero se volvió a ver un Cádiz solido en defensa, de esos que desesperan al rival. Y esa va a ser la base del partido de hoy, desesperar a los que vienen buscando la liga y cogerlos en un renuncio cuando menos se lo esperen. Que el Real Madrid recupere efectivos no es ningún problema. Hombre, es mejor que no contaran con sus estrellas pero en el partido de ida también las tenían y les acabamos ganando. Y otro dato que juega a nuestro favor es que los grandes equipos pierden las grandes ocasiones de ganar títulos en casa de los pequeños. Si se fija usted en la estadística, resulta complicado encontrar una liga donde el Real Madrid haya perdido la oportunidad de ganarla por caer derrotado ante el Barcelona o el Atlético de Madrid. Los ricos suelen perder las ligas en casa de los pobres. Y si las ligas se pierden en Tenerife o en Getafe, ¿por qué no en Cádiz?. La teoría dice que será más fácil sacar los puntos que nos hacen falta en el partido ante el Valladolid del próximo sábado. Pero por eso el fútbol es el fútbol, porque las teorías se van a hacer puñetas en cualquier momento y lo mismo el Valladolid te mete cuatro que hoy le ganas al Real Madrid. Es la grandeza de la Superliga, pero no a la que aspira el Real Madrid, sino a la Superliga nuestra, la que estamos jugando esta temporada, que esa no hay dinero que la pague. La filosofía de hoy no debe ser que si el Real Madrid quiere la liga tendrá que ganarnos. La filosofía de esta noche tiene que ser que si queremos salvarnos ya tenemos que ganarle al Real Madrid, que es otra cosa muy distinta. En Valladolid tenemos que pensar cuando pite el árbitro esta noche, no antes.

Puede que piensen que estoy loco, pero creo que al Real Madrid se le puede volver a ganar. Es cuestión de creérselo. Sin locuras, jugando a lo que sabemos y sorprendiendo cuando podamos. Y porque, aunque parezca lo contrario, nosotros nos jugamos más que el Real Madrid. Ellos son candidatos a Champions y a Liga y les aseguro que firmarían ahora mismo perder la liga en Carranza si ganan la Champions. Nosotros solo tenemos nuestra Superliga, pero para salvarnos y provocar que los cadistas vuelvan la temporada que viene a Carranza con su equipo en primera. ¿Hay mayor premio?