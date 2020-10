El PSOE niega la turistificación

Lamentablemente el PSOE vuelve a ponerse del lado de los promotores turísticos y niega el problema de la turistificación de la ciudad. Niega los alquileres por las nubes, niega la especulación con dos derechos básicos: el derecho al hogar y el derecho a ciudad.

Vuelven a la casilla de salida. Vuelven a negar el problema, rehúyen sus obligaciones como concejalas y usan como maniobra de escapismo el argumento de que no es el momento (el mismo argumento de la derecha cuando se le habla de Memoria Histórica) y la mentira de que el Ayuntamiento no tiene competencias para señalar a la Junta.

Niegan que haya barrios en los que la presión turística alcanza el 22%, niegan que más del 80% de los proyectos hoteleros en suelo residencial se sitúan en el Casco Histórico, niegan que en barrios como el de Santa María los alquileres han subido un 93%, niegan que han aumentado desproporcionalmente los proyectos hoteleros en plazas como la de Candelaria o barrios como el de la Viña… Niegan en definitiva la realidad que muchos vecinos sufren, la realidad que ha acabado con otras ciudades como Venecia, Ibiza o distritos enteros de Madrid o Barcelona y que tiene como consecuencia que muchos vecinos tengan que irse de su barrio, y que por ende, estos barrios pierdan la identidad y la vida. Niegan que el turismo sin control pone en peligro el derecho a vivir aquí. Niegan que Cádiz pueda convertirse en un decorado de cartón piedra. Es muy desconcertante que un partido que se denomina "progresista", en un contexto de crisis económica y social tenga claro que en lugar de proteger a los vecinos, para que los alquileres se vuelvan asumibles y evitar desahucios, se ponga del lado de los promotores que los expulsan por mor de garantizar una inversión hotelera que genera un empleo precario. Cádiz necesita turismo, sí, pero sostenible y sostenido, no un turismo que expulsa a sus vecinos y que genera empleo precario. No se trata de acabar con el turismo. Todo lo contrario, sino de garantizar que conviva con los gaditanos y gaditanas. Han demostrado que su modelo de ciudad es aquel que les dicten los promotores turísticos, en el que sobran los vecinos para que quepan más y más apartamentos turísticos y VFT's sin ningún tipo de control ni límite. Y lo peor de todo es que lo hace después de casi tres meses de 'diálogo', entrecomillado claro, porque para mantener la reunión de de este martes hemos tenido que insistir durante más de un mes, teniendo que convocarles por carta oficial, dilatando enormemente un proceso que, por el camino, se lleva otras tantas fincas de Cádiz, que pasan de alquiler residencial a turístico. Elevando los precios, asfixiando aún más a las familias en este contexto de incertidumbre. Entre medio hubo dos reuniones en las que dijeron que "sí" con la boca pequeña. Afirmaban que iban a apoyar el inicio de la Modificación del PGOU, se mostraban partidarias de negociar y acordar toda la tramitación, incluyendo cómo no, la aprobación inicial y la definitiva. Incluso señalaban como fecha posible de Pleno a mediados de septiembre. Ahora sabemos a ciencia cierta que era una maniobra burda para dilatar el asunto, dejar pasar el tiempo sin más. Pero la reunión de este martes fue muy clarificadora para constatar: lo siguientes:

-Que le dan toda la preferencia y hasta privilegios a quienes promueven y quieren promover apartamentos turísticos y promociones de VFT en la ciudad. Llegaron incluso a defender que los promotores realojaban a los vecinos en condiciones...

-Que no tienen intención ninguna de poner límites a los apartamentos turísticos ni a las VFT en la ciudad y, como vía de escape, señalan a la Junta de Andalucía como responsable competencial. Sí, exacto, el PSOE de Cádiz esperando que sea PP y C's en la Junta quienes regulen lo que ellos en Cádiz no quieren regular, la jugada perfecta para que nada cambie. Es su estrategia para tratar de mantener un discurso de equilibrista o funambulista que mantenga engañado a su electorado que sufre la turistificación en su piel.

- Que mienten. Aseguran que no tenemos competencias y que legalmente no es posible. Y lo hacen solo dos semanas después de que la Justicia Europea haya dictado que sí es posible regular el alquiler turísticos para frenar los precios desorbitados de los alquileres residenciales. Y no sólo eso, sino que mienten tras haber apoyado la modificación del PGOU para regular las casas de apuestas y los salones de juegos, un proceso idéntico al que llevamos ahora para frenar la turisficación.

-Que las representantes del PSOE de Cádiz juegan al politiqueo en lugar de hacer política de verdad. Escuchar en una reunión para abordar un problema importante, argumentos del tipo "las prisas las tienes tú que eres Gobierno, no nosotras", "el momento será cuando nosotras digamos porque nos necesitas" o "no te vamos a dar otro titular". Afirmaciones que son lamentables, que demuestran que están en el tacticismo y no en los problemas de la ciudad. Que muestra el evidente nivel político y la falta de compromiso y, lo más grave, de raíces ideológicas.

De la derecha era de esperar, pero de un partido que se denomina progresista y social es lamentable. No representa a sus bases sociales, ni tampoco a sus referentes nacionales que están entendiendo que son momentos de acuerdos entre las formaciones del bloque progresista. Mientras que en el Gobierno de España se avanza en el escudo social entre PSOE Unidas Podemos para proteger a los más vulnerables en este contexto de crisis, aquí las concejalas del PSOE le dan la espalda por favorecer a unos pocos promotores turísticos. Pese a todo, seguiremos insistiendo y avanzaremos en los pasos que hay que seguir dando para llevar a cabo esta Modificación del PGOU que limite la implantación de usos turísiticos en suelo residencial, que ,por tanto, garantice el carácter residencial de todos nuestros barrios y establezca la base de un turismo, sí, pero sostenible y compatible con el derecho a vivir aquí de los gaditanos. Por último y como aclaración. Estábamos dispuesto a instar a la Junta, incluso a añadir cualquier propuesta razonable. El problema es que a estas alturas da la sensación de que ni siquiera se han leído en qué consistía la modificación del PGOU.