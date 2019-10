"Hay más plásticos que sentido común". Participé recientemente en una manifestación contra el cambio climático y allí pude leer esa frase tan rotunda y verdadera. Miles de adolescentes, jóvenes y personas de toda edad desfilaban por Madrid recordando en sus pancartas que "No hay planeta B"; que "La avaricia nos gobierna y nos mata"; que "Hay que actuar ya"; que "No digas: yo no lo sabía"; que "Ya lo sensato es sentir pánico" y que debemos "Rescatar el planeta y no los bancos", entre otras muchas frases.

Viendo a tantos miles de jóvenes, millones en manifestaciones semejantes en todo el mundo, me preguntaba hasta qué punto los que allí estaban eran conscientes de que frenar el cambio climático no les va a salir gratis. Si nos creemos de verdad lo que decimos, deberemos estar dispuestos a vivir de un modo mucho más austero y solidario. Tendremos que controlar nuestro gen consumista, renunciar a tantos caprichos innecesarios y pagar más por las cosas que compramos o los viajes que hacemos. "Somos semillas del cambio", se cantaba, pero solo podrán serlo si, como se decía también allí, "Cambia tu vida, no el clima".

Es verdad que nos estamos jugando el presente y el futuro, y también que el tiempo se acaba. Por eso hay que pedir a toda la sociedad que reaccione. Hay que exigir a las autoridades que se atrevan a ser más radicales en las medidas que aprueban; y se atreverán más si saben que la opinión pública les apoya y no les pasará factura en las siguientes elecciones. Para eso hace falta concienciación y educación. Toda la sociedad civil tiene aquí algo muy urgente que hacer: familias, escuelas, iglesias, ONG, etc., porque sin cambio de vida no habrá salvación para el planeta.

Por cierto, pensé en Cádiz y en el probable aumento del nivel del mar, cuando leí: "Actúa ahora, o aprende a nadar".

"Los ricos debemos vivir más sencillamente para que los pobres puedan, sencillamente, vivir". Esta frase, dicha hace cincuenta años, no parece haber perdido actualidad.