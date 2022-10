Esta estación que parece que nunca va a llegar, pues no cesa "la caló", como decimos por este paraíso que llamamos Andalucía. Me refiero al otoño, ese otoño que siempre nos muestra las avenidas de los parques alfombradas de un color entre oro viejo y ocre de las hojas que, como nos pasará a todos un día, cayeron para siempre de los árboles, especialmente de los plátanos, a los que algunos llaman erróneamente castaños de India. Independiente de ser mi estación preferida, no en vano mi última novela, OLORON, se inicia una tarde de noviembre "como no podía ser de otra manera", escribí en su día.

Independientemente de ello, digo, es la estación de la pérdida de lo vivo, de la vida que se nos apareció espléndida en la lejana primavera, y de la que ya no queda nada. Aquella zona del año que nos dice al oído: "mira, observa cómo aquella explosión de vida que nos trajo la primavera va cayendo inútilmente, todo lo vivo se muestra sin vida, como algo yerto, y cómo se reproduce aquel "tempus fugit" que fuera un "topoi" (tópico, lugar común) en la literatura griega, latina, renacentista y aún arriba hasta nosotros en una manera de explicarnos el mundo de alguna forma.

Asimismo, también podemos concebir otoño no sólo como el fin de todo lo que jugoso se encumbró lleno de vida en la primavera triunfante, sino que podemos interpretarlo como una nueva etapa, una encrucijada que nos brinda el paso de la vida para iniciar una senda nueva al haber caído al suelo de la existencia todo lo malo anterior, desprendiéndonos de todo lo pasado, de los 0/4 en Carranza, el instante mágico para comenzar algo en esta estación que al dejar vacío todo lo que la primavera nos puso en los labios, nos brinda también la posibilidad de abordar empresas nuevas.

Y si el otoño nos obliga a quemar las hojas caídas de los álamos de nuestro jardín, ¿por qué éste no puede ser el momento de quemar las tardes malas del inicio de Liga? Ayer se vio el otoño verde en Carranza, nuestro Glorioso ofrecía muchas hojas otoñales verdes, es decir, frente al Betis, equipo que está muy aupado en la tabla y que venía de ganar en Roma al equipo del ruidoso y malhadado Mouriño, y que no pudo en ningún momento con el espíritu amarillo, que, si hubiera tenido delante lo que más dinero cuesta en fútbol, o sea, un tipo que meta goles, había, sin ningún tipo de dudas ganado el partido. Porque oportunidades hubo suficientes para haber amarrado los tres puntos.

Así que, creamos que este otoño puede llegar a ser un otoño verde para las generaciones amarillas, un momento ideal para quemar las hojas muertas de los instantes anteriores e iniciar un camino lleno de expectativas, algo que se vio en Carranza ayer y que no se veía desde el final de la liga pasada, que culminó con la victoria en Álava. Amantes del Glorioso, arriba los corazones, nos ha llegado el otoño verde y esperanzador, no como fin de una etapa, sino como el principio de otra que puede ser buena o mucho mejor.