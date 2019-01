Ostión erudito

Perdonen que no pierda el tiempo saludando, como hacen las comparsas cursis en su primer pasodoble. La verdad es que estoy deseando poner de nuevo en su sitio a esta gente del Carnaval.

Verán ustedes. Por el Diario me entero que ya no queda una triste peña para organizar la Ostionada. ¡Vaya por Dios! Las en otro tiempo poderosas peñas carnavalescas, -templos del tinto, el dominó y el cotilleo- han desaparecido en la actualidad. No queda ninguna para hacerse cargo de esa vulgar botellona llamada Ostionada.

Pero el Ayuntamiento ha salido al quite y ha encargado de su próxima organización al Aula de Cultura. Han leído bien, no se trata de un error, ¡al Aula de Cultura! Como si los ostiones fueran unos eruditos a los que hubiera que cuidar y extraer de ellos sesudos pensamientos.

Yo creía, pobre de mí, que el Aula de Cultura estaba para otras cosas. Para reflexionar, por ejemplo, sobre el lenguaje inclusivo en las letras del Chimenea, o para analizar la influencia del tres por cuatro en la música de Manuel de Falla. Pues no. Está para organizar un espectáculo en el que solamente intervienen coros de puretas jubilados o comparsas de alevines.

Entiendo que al que le guste el Carnaval quiera conservar la Ostionada, la Pestiñada, la Ostionada y hasta la salchichada.

Lo que no puedo entender es que un Carnaval tenga Aula de Cultura. Salvo que se trate de otra peña carnavalesca. Eso sí, muy culta.