Orgullo patrio

Por razones de trabajo he tenido que pasar unos días en Perú, un hermoso país en el que sus ciudadanos cantan: "Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz de haber nacido en esta hermosa tierra del sol". Es, justamente de ese sentimiento sobre lo que voy a escribir.

El 6 de julio se celebró el Día del Maestro Peruano. En medio de muchos y diversos problemas, la corrupción entre ellos, el país mira agradecido a quienes entregan su vida para formar peruanos y peruanas mejores, honestos y libres. Con su misión, profesores y profesoras están haciendo futuro. Así se les reconoció en múltiples manifestaciones de agradecimiento en los medios de comunicación. Una frase del educador José Antonio Encinas resume esos sentimientos: "El más alto cargo que un ciudadano puede desempeñar en una democracia es el de maestro de escuela".

Al día siguiente, 7 de julio, Perú jugaba frente a Brasil la final de la Copa América de fútbol. Hacía 44 años que Perú no llegaba a la final. En aquella ocasión, ganó el trofeo. El país entero acompañó a su selección. Por todas partes se podían leer frases como: "Un solo grito, Perú"; "44 años después estamos más unidos que nunca", y "Cuando juega un peruano, jugamos todos". Esta vez no se pudo alcanzar la victoria ya que Brasil ganó 3-1, pero no por ello cundió el desánimo: "Gracias, muchachos, por enseñarnos que juntos podemos lograr cosas increíbles"; "Con el orgullo intacto"; "Gracias por ser la segunda mejor selección de fútbol de América".

Es verdad que esa unidad y ese orgullo corren el riesgo de quedarse solo en palabras y no acaben en un serio compromiso por mejorar el país pero creo que, en todo caso, es mejor que existan a que no lo hagan. Miro con envidia unidad y orgullo, pensando en la desunión que existe en España y la falta de un proyecto que nos una y nos dé ganas de trabajar juntos.

"Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso Perú", se canta. Ánimo, Perú. ¡Ojala que, todos unidos, logréis el país que os merecéis!