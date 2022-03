Ala propensión a ver y juzgar las cosas en su aspecto más favorable, se le llama Optimismo. El historiador griego Epaminondas es una persona llena de optimismo. A veces tanto que le ha traído problemas, pero es su manera de ver las cosas y ya no cambiará.

Con la llegada de Sergio como entrenador del Cádiz, Epaminondas fue optimista sin ningún motivo, solo porque siempre es optimista. Desde la llegada del nuevo entrenador, el Cádiz ha jugado seis partidos de liga, con el resultado de cuatro empates (Español, Celta, Getafe y Granada), una victoria (Levante) y una derrota (Mallorca). Epaminondas no cuenta esa derrota. Piensa que no entra en los planes de nadie dos errores arbitrales que se conviertan en dos penaltis en contra. Concluye que así no se puede ganar.

Con estas cuentas Epaminondas piensa que en verdad este Cádiz aún no ha perdido. Que le cuesta ganar, es cierto, pero que no haya perdido es importante. El domingo el Cádiz recibirá al Rayo Vallecano, que llega con la vitola de haber perdido los cinco últimos partidos.

Parece que cuando un equipo está en una mala racha, se espera que salga de ella pronto. Por ejemplo, cuando se llevan muchas jornadas sin marcar, el gol tiene que estar al caer. Es verdad, opina Epaminondas, que el Rayo debe puntuar pronto, y que no gana desde el día 18 de diciembre pasado contra el Alavés.

Cuando un equipo parece que tiene una maldición que dura demasiado, significa que está a punto de terminar con ella. Pero a Epaminondas no le asusta la maldición del Rayo, porque no es comparable, ni en duración ni en intensidad, con la que sufre el Cádiz desde que el campo de fútbol se llama Nuevo Mirandilla. Esa es la maldición que terminará el domingo. El optimismo puede con todo.