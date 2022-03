Optimismo y realidad

Siempre he sido un iluso, en el sentido de que me gusta que las cosas me ilusionen. Sí, y por eso me gustan los proyectos y quizá también por eso guardo, aunque en el último rincón del bolsillo interior, por ejemplo, la esperanza en que el tranvía suponga una mejora para todos nosotros. Las realidades suelen ser menos gratificantes, pero sin los optimistas que se lanzan a descubrir Américas o a explorar qué hay más allá este mundo no sería el que es. Los pesimistas y escépticos suelen acertar pero nada importante les debemos. Otra cosa es si merecía la pena alumbrar según qué cosas, y constatar que siempre hay tarea para los buscadores de otros universos.

El caso es que, entre todos los planes que ha desplegado este Ayuntamiento isleño, los que más me tocan esa fibra ilusa con la que nací son los que tienen como marco el singular y precioso borde de marismas y salinas que tradicionalmente han sido vistos por la mayoría como una frontera más bien hostil, y no pocas veces ha sido utilizado como desagüe y vertedero, mucho más que como el respiradero para vista y alma que su natural condición debería asignarle.

Probablemente todo esto tiene mucho que ver con mi infancia transcurrida en las lindes del Zaporito y de las montañas de sal, embellecidos tal vez los recuerdos con el optimismo hacia atrás que también practico. Tal vez, tal vez, pero no puedo ni quiero evitar la ilusión por ver cumplidos los nuevos proyectos, algunos ya en marcha como el Parque de la Magdalena, o el más ambicioso denominado genéricamente como Parque del Este, que tienden no a recuperar, sino a instalar definitivamente en el corazón de los isleños el amor hacia sus orígenes, y a descubrir lo herederos del plancton que en definitiva somos.

Si esos proyectos municipales consiguieran que en este pueblo mirásemos más, o al menos con más amor, hacia los esteros que a la calle Real y a Bahía Sur, algo habríamos avanzado. Al menos, en la dirección que buscamos siempre los irremediablemente sometidos al optimismo congénito, y que sólo pedimos tiempo para verlos realizados. Así sea.