Escucho mucho últimamente, quizás porque el nivel de chorradas vertidas por representantes públicos no para de crecer, eso de que para tener un cargo habría que pasar por una oposición. Que cómo va a ser que para sacar plaza de celador o auxiliar de administración haya que superar un rosario de pruebas, y un político logre llegar a lo más alto sin un mínimo de filtro.

Es un debate con miga, sin duda, pero por más que traten de convencerme, no voy a cambiar de opinión. Me declaro abiertamente en contra de las “oposiciones a político”. No creo siquiera que haya que requerir un mínimo de titulación.

Para empezar, por la discriminación que esto supondría para personas que, por motivos que nada tienen que ver con su capacidad o su esfuerzo, no han tenido opción a una formación superior. Pero no solo eso: ¿qué pasaría, por ejemplo, en las elecciones municipales? Hay muchas poblaciones pequeñas donde ya cuesta encontrar candidatos, cómo sería si tuvieran que presentarse, por obligación, los pocos con carrera. Si de verdad creemos que un político va a resultar mejor gobernante por su nivel de inglés, sus competencias matemáticas o sus conocimientos de sociología, nos equivocamos.

Tampoco es que nos fuera a despejar el panorama actual. Salvo contadas excepciones, los políticos en activo cuentan con licenciaturas, doctorados y másteres internacionales (la mayoría obtenidos lícitamente); lo que hasta el momento no ha impedido ni el bochornoso espectáculo del debate parlamentario, ni la corrupción que hemos sufrido durante décadas, ni que las campañas electorales sean cada vez más simplistas y llenas de falacias.

Lo que hace bueno a un político son valores difíciles de medir en un examen: su voluntad de servicio público, sus fundamentos éticos, su compromiso. No hay oposiciones porque en ellas no conseguirían plaza mejores representantes de los que ya tenemos.

Pero sí hay filtro, y conviene no olvidarlo: cada vez que votamos, estamos ejerciendo de tribunal de oposición. De nosotros depende a quién le damos la plaza, más nos vale tener claro qué cualidades vamos a puntuar.