Oportunidad de oro

El pasado sábado pareció que era Halloween para los cadistas, a tenor de cómo se puso la cosa por debajo de la tabla. Las victorias del Elche y Valladolid hicieron acrecentar los temores de una derrota ante el Éibar y que se produjera una caída amarilla a los puestos de descenso directo. Por suerte (y por saber hacer) el Cádiz se metió en la bolsa los tres puntos, salvando el punto de set, manteniendo las distancias de seis puntos con la zona de infierno y ganando el goal average al Éibar, que se hubiese conseguido incluso con una derrota por la mínima. Pero el partido se las trajo. Se nos pareció la Virgen dos veces. La primera con el gol anulado al Éibar, que hubiera puesto por delante a los de Mendilíbar, y la segunda con el penalti parado por Ledesma en la segunda parte. Pero sin nervios no sería el Cádiz. Tres puntos y a pensar en lo de hoy.

Como bien dice Cervera el colchón de seis puntos es peligroso, porque los colchones incitan a dormir y cuando uno juega ante rivales directos no se pueden permitir lujos. Discrepo con el entrenador cadista en que el partido de hoy es un "cara o cruz" para los dos. Sé que lo dice para que los suyos no se duerman en ese colchón, pero mientras que para el Cádiz no sería una tragedia perder hoy (perdiendo por la mínima o por 2-1 incluso le ganaríamos el goal average al Alavés) para los vitorianos sí que sería un puntillazo volver a perder hoy después de verse ganadores ante el Betis. Sí que tiene razón Cervera en que el Cádiz no juega precisamente mejor cuando está más tranquilo en la tabla. A los amarillos les hace falta tensión, adrenalina, para sacar lo mejor de su concentración y su juego para rascar puntos.

Y por eso el entrenador incide en que va a ser un partido incómodo pero, pensando con la cabeza y no con el corazón, un partido donde hay mucho más que ganar que de perder. La parte de abajo se ha comprimido mucho y eso es bueno. Seis puntos separan al Osasuna (13º) del Éibar (18ª) que es el primero en descenso. Nueve equipos, (contando a los tres que están en descenso) peleando por no bajar a Segunda. Es decir, media liga evitando el descenso. Eso implica muchos enfrentamientos directos de aquí a final de liga, donde es imposible que ganen todos y si no se pueden ganar los partidos como el de hoy es importante no perderlos. Y si se pierden, asegurar la diferencia de goles como oro en paño, que puede ser vital.

Con el añadido de que nosotros ya hemos pasado por lo más temible del calendario (solo nos queda el Real Madrid) y los demás tienen que pasar por ese infierno. Yo sigo pensando que el Cádiz depende de sí mismo. Pero no por los puntos ni por la posición que disfruta. Por empaque, por calidad demostrada cuando ha sido necesario y porque hay tres equipos, mínimo, peores que él. Nos pueden fallar muchas cosas de aquí a final de liga, todas menos la cabeza. Y si esta se mantiene fría el Cádiz no va a descender. Lo de hoy no es vital para lo malo pero casi definitivo para lo bueno. A ganar pues.