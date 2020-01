Operación recuperar crédito

El fantasma de la segunda vuelta revolotea por Cádiz. De momento no hay miedo (con el equipo metido en plaza de ascenso directo no puede haberlo) pero sí que hay preocupación. Preocupa ese deja vu de las dos últimas temporadas. Preocupa porque la historia, al igual que la morcilla, se repite. Y sobre todo preocupa porque los números empiezan a dar motivos para preocuparse.

Esto va de malas rachas, lo que pasa es que parafraseando al filosofo chino Lao Tsé que decía que "un viaje de mil kilómetros comienza con un paso" podríamos decir que "una tragedia deportiva comienza con un pequeño tropiezo". Repito, de momento no hay ninguna tragedia, ni por asomo. Pero sí que hay temor a que se vuelva a repetir lo de las dos temporadas anteriores. Motivos para que se haya torcido el rumbo hay varios. Ya dije en estas mismas páginas que al Cádiz le habían cogido la matricula en la forma de juego. Estábamos acostumbrados a parecer que no jugábamos a nada y en cuanto había una ocasión, matábamos al rival. Ya eso no pasa. Y como no parce haber Plan B pues cada vez va ser más complicado.

Otra de las joyas de la corona del Cádiz era la fortaleza defensiva. Pues otra que se ha diluido. Ocho goles hemos recibido en solo cuatro partidos. Los rivales nos llegan una vez y marcan. Y si además no marcamos porque los rivales nos conocen, pues ahí tienen la explicación. Pero es que, además, se observa un cambio de actitud en el equipo. Y esto sí que me preocupa. Ante el Numancia se perdió de manera contundente, pero se vio hasta el final a un equipo con ilusión y ganas. Ahora se ve otro equipo, más triste, con menos fe y eso sí que es preocupante. El gran José Mari dice que el bache es de resultados, no de identidad. Pero quizás una cosa lleve a la otra. A lo mejor desde dentro se ven las cosas distintas a verlas desde fuera, pero hace falta un puñetazo sobre la mesa en breve para volver a ver a ese equipo metido al cien por cien en cada partido, con las ideas claras y sabiendo a lo que jugaba.

Ese equipo estaba formado por los mismos futbolistas que están ahora. O sea, que el remedio lo tenemos en casa. Y el mismo Cervera reconoce estar preocupado porque ahora ve cosas que antes no veía, según palabras textuales del técnico. O sea, que no es un simple bache de resultados. Y no lo dice la prensa, lo dice el propio entrenador. Así que solo habrá que rebobinar para intentar hacer ahora lo que se hacía antes y funcionaba. Y si eso ya no vale, habrá que tener un Plan B y no empeñarse en jugar a algo que se sabe que ya no funciona. La Segunda es dura, muy dura, pero aquí hay mimbres para seguir jugando bien. El partido de hoy se antoja como una final, no de resultados sino de imagen, de recuperar crédito.

Que el Almería nos haya quitado el liderato es anecdótico. La vista siempre tiene que estar en el tercer clasificado, que ahora solo está a 5 puntos. Hoy jugamos contra el colista y nos jugamos mucho esta noche. Nada más y nada menos que el desbloqueo de la mente. Casi nada.