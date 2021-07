Ópera bufa

Ciertamente tengo la sensación de padecer una especie de miopía patológica recurrente en el tiempo, cuando vuelvo a toparme otra vez más después de 6 años de la primera intentona, con que el Festival de Teatro de Comedias lo trasladan al Municipal de El Puerto debido, según la concejala de turno, Dolores Campos, "a la complejidad tanto en la tramitación administrativa como en el montaje técnico". A buenas horas mangas verdes me vienes con estas después de 30 años de recorrido en el que, dicho sea de paso, el Festival ha ido devaluándose tanto en calidad como en cantidad debido a la desidia y falta de compromiso y de gestión de los distintos responsables de cada momento, así como por el desprecio sistémico hacia todo lo que huela a cultura en general y hacia el teatro en particular. Curiosamente no se ha tenido en cuenta la transversalidad entre áreas, esa palabra tan en boga en los Ayuntamientos de ahora y que haría confluir el turismo cultural de calidad -en un marco incomparable al aire libre como es el patio porticado de San Luis Gonzaga-, con el turismo propio de sol y playa de toda la vida. Estas mismas apreciaciones ya las plasmé en una columna anterior, y observo que por desgracia vuelven a estar en vigor muy a pesar de los muchísimos amantes del teatro que transitan por nuestras calles. Se atreve la señora concejala a decir que "el cambio de sede permitirá un ahorro de 65.000 euros", y yo le conmino a que nos diga qué va hacer con ese dinero, y qué va hacer también con el ahorro del Festival Bahía Jazz, cancelado por primera vez, y qué va hacer con el ahorro de la programación de primavera cancelada, porque para churros ya tenemos los de Charo en la Plaza de Abastos. Y qué caray, ahora precisamente que todas las actividades se están programando en espacios al aire libre (DSOKO Fest, la Noria, la 'nueva feria' de la Puntilla), se le ocurre a la señora meter en verano, en un espacio cerrado y con el 50 por ciento de aforo a todo un Festival de Teatro de Comedias en su trigésimo aniversario. No convierta el Festival en uno de tantos. No convierta nuestra programación consolidada en una ópera bufa. Una ciudad tan luminosa como El Puerto no puede perder el encanto del teatro bajo la luna de agosto. Se está usted luciendo Dolores.