Aunque no estoy seguro de la certeza del dato, se dice que una de cada tres familias cubanas tiene un miembro fuera del país. Cuando paseas por los lugares donde hay wifi y ves tantas personas hablando con familiares o amigos por teléfono puedes suponer que ese dato es cierto. También cuando vas al aeropuerto y ves que, continuamente llegan cubanos del Norte para visitar a sus familias. O cuando te enteras del dinero que envían desde fuera.

Por eso me impactó mucho una frase que escuché el otro día por primera vez. Una frase dicha con amargura: "El que se va para el Norte toma la coca-cola del olvido". ¿Cuántas historias habrá detrás de esa frase, cuántas promesas rotas? Imaginé algunas: "¡Me voy, pero en cuanto pueda viro (vuelvo) y os llevo conmigo!"; "Prometo que no os faltará un montón de plata todos los meses", y frases semejantes que, como las anteriores, en muchos casos se las llevó el viento.

"Olvidar es de ruines", escribió José Martí, el Apóstol de Cuba, hace más de un siglo. Podía haberlo dicho ayer o esta misma mañana. Olvidamos demasiado. Olvidamos a demasiados. Pasamos página con gran ligereza, ignorando o fingiendo ignorar el dolor que vamos a provocar en aquellos que olvidamos. "Los príncipes olvidan sus promesas, los pueblos no", se ha dicho con mucha sabiduría.

Creo que siempre estamos a tiempo de rectificar. De repasar las promesas hechas e incumplidas. Podríamos empezar por las personas que tengo más cerca, mis padres, mi mujer, mi esposo, mis hijos. Las promesas olvidadas a amigos, o en mi trabajo o Iglesia. Las promesas, tantas, que me he hecho a mí mismo, y que tal vez sean las que con mayor frecuencia he incumplido.

Rectifiquemos. Es verdad que el pasado ya no vuelve, pero también lo es que ni el hoy ni el mañana están escritos. Pedir perdón por algún olvido, y ofrecer la belleza de una promesa ilusionada y sincera y que trataremos de no olvidar, puede sanar muchas heridas y abrir muchas puertas bloqueadas. Merece la pena intentarlo.