No había acabado de intentar discernir qué era eso de la posverdad y me encontré cara a cara con otro neologismo de los que dejan mella: los ofendiditos. Es un término realmente curioso puesto que tiene la característica principal de que define a aquellos que suelen utilizarlo. En este desquiciante inicio del siglo XXI todo nos molesta y agrede a la vez o del revés, dependiendo del color con que se mire, que diría el poeta, y es que en verdad nos estamos volviendo unos ofendiditos. Qué daño ha hecho el 15 M, dirá alguno. Qué cantidad de ofendidos por doquier. Qué de gente ociosa.

La polémica es indiferente por variada. Da igual que la razón sea el humorista que desgaja chistes de gitanos o el tipo que parte la nariz a una mujer en Cataluña, pues encontraremos dos bandos posicionados al instante: unos a favor del humor libre y otros en contra de cualquier tópico ataque a la etnia gitana; unos clamando contra el independentismo y otros convirtiendo el incidente en una pelea callejera nada machistoide y xenófoba.

Aunque lo realmente curioso es que ese inmediato posicionamiento puede variar a la velocidad de la noche tan solo con aportar algún dato que trastoque el férreo posicionamiento moral del ofendidito. Si resulta que el humorista es de La Sexta y lleva varios años criticando con denuedo o sin él a la odiada derecha hay que darle cobijo al humor y a la libertad de expresión, que todos somos Charlie Hebdò y tal. Por otro lado, si resulta que el marido de la lesionada es de Ciudadanos, la versión del agresor pasará a tener más peso y en realidad la víctima era él.

Eso sí, un ofendidito siempre está dispuesto a advertir públicamente de que te borrará de su red social si manifiestas en público que prefieres la tortilla de patatas con cebolla o si te posicionas a favor o en contra de la exhumación de los restos del dictador, que ya está bien de fascistas/rojos en mi muro, es hora de hacer limpieza. Tampoco admitirá que publiques fotos de tus vacaciones en Portugal porque le molestará tu gordura y ni se te ocurra argumentar que las denuncias falsas existen porque demostrará lo machista que eres y se te mandará a freír monas "automáticamente", que diría Camarón.

He sabido de editoriales que incluyen en sus libros un "Parental Advisory" y, pareciéndome simpática la iniciativa, no puedo evitar pensar en esos ofendiditos dejando de leer preventivamente a sus autores favoritos -Bukowski, Pérez-Reverte, McCullers, Dahl, Umbral, Palahniuk, Sontag- o cualquiera que haya escrito sobre gays, pederastas, nazis, esclavos, negros, mujeres violadas, violadores del verso y/o cualquier cosa que dañe la vista de ese pobre imbécil que es el ofendidito, demasiado sensible para levantarse de su trono hipercrítico de chichinabo y aceptar que la transgresión cultural forma parte del progreso de la humanidad tanto como el respeto a la ley o su derecho a la autocrítica.