Todos han sido muy buenos este año. Se creen que los Reyes Magos leen los periódicos o escuchan la radio para ver cómo se han portado los políticos durante el año. A finales de diciembre, el partido que está en el poder lo está haciendo todo de maravilla y nos vende que qué sería de nuestra ciudad si no estuvieran ellos. Y, por otro lado, la oposición que también se cree de verdad que ha hecho todas sus tareas y que el que gobierna no ha hecho más porque no ha querido y que ellos, cuando gobernaron o cogobernaron lo hicieron tan bien, tan bien, que están ahora en la oposición por accidente. Qué mejor balance que salir a la calle cada mañana, ver si la ciudad está limpia, si los autobuses llegan o no llegan y si llegan como deben llegar o si las obras se hace y se cumplen los plazos para tener, siempre que sea posible, a la ciudad listo para revista. Ahora empieza otro año y sobrarán los buenos propósitos. Feliz Navidad.