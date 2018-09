A finales del mes de julio pasado se cumplieron 50 años de la inauguración oficial del Ambulatorio de la Seguridad Social 'Virgen del Carmen' que llevaba en funcionamiento efectivo desde unos meses antes del ya mítico año 1968.

Tanto los responsables sanitarios del Distrito de Atención Primaria Bahía de Cádiz-La Janda del que dependemos en El Puerto, como los distintos representantes políticos que han ido pasando cada cuatro años por nuestras dependencias municipales, más que otra cosa, han parecido y parecen ejecutivos de una gran multinacional de electrodomésticos siendo terriblemente conscientes de que lo que están fabricando -en este caso con el dinero de todos- tiene la obsolescencia programada en el tiempo: "Cuanto peor mejor para todos y cuanto peor para todos mejor, mejor para mí el suyo beneficio político", que diría un tal Mariano.

Están desmantelando desde el año 2008 un servicio público vital para la ciudadanía. A fuego lento, como se cocinan los mejores guisos. En aquél año el SAS decidió quitar el servicio de urgencias que atendía a la zona centro y sur de la ciudad y pasarlo al otro extremo de la ciudad con la promesa del retorno una vez acondicionadas las instalaciones. Todavía estamos esperando.

Lo han convertido en Centro Periférico de Especialidades redistribuyendo para ello distintos ambulatorios por diferentes zonas de la ciudad. Bien. Pero hace un par de años (2016), desmontan alegremente el servicio público de rehabilitación y fisioterapia que estaba en funcionamiento desde 2011. Nada más se supo de él. Y en el recién acabado verano porteño determinadas especialidades han quedado paralizadas en el 'Virgen del Carmen' por la no sustitución de las vacaciones de sus facultativos titulares. No sé hasta cuando durarán estos despropósitos. Curiosamente en el año de su inauguración el grupo de teatro 'Bellas Artes' representó el sainete de Muñoz Seca Mentir a tiempo. Esto último lo saben hacer muy bien los 'encargaos' de estas cosas. Les invito a que practiquen la alargascencia programada porque a fin de cuentas 50 años no son nada y las demagogias trasnochadas están ya fuera de lugar por estos lares.