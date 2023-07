A los yanquis les gusta un extraterrestre más que una escopeta. Desde que era un crío he escuchado mil y una teorías conspiranoides para ocultar la existencia de naves alienígenas y hasta de vecinos interplanetarios de grandes cabezas y largos brazos en el Área 51, allí en medio del desierto de Nevada, cerquita de Las Vegas y sus luces de neón. Periódicamente el tema vuelve a la palestra cuando algún militar norteamericano se va de la lengua y asegura no sólo que ha visto Objetos Voladores No Identificados sino que ha protagonizado un encuentro en la tercera fase y hasta oído las mágicas notas de John Williams, ese re-mi-do-do-sol hipnótico que nos hace pensar en el Cine con mayúscula del maestro Spielberg. La pregunta es tan vieja como el mundo: ¿Estamos solos? ¿Hay vida inteligente en el universo? ¿Y en mi planeta? ¿Hay vida inteligente entre los gobernantes de la Tierra para entender de una vez que nos estamos cargando el clima?