El 27 de abril cumplió cien años ese "niño psíquico, dulce como una tortilla", que se llamó Carlos Edmundo de Ory. Su Fundación, con Salvador García al frente y por supuesto la pintora Laure Lachéroy, su viuda, le organizó un magnífico homenaje cubierto en el Diario por Tamara García (se agradece tanto cuando un periodista inteligente y culto mima lo que hace). Lo de Carlos es una hermandad, los hermanorys. Está la secta fundacional, en su día peluda y setentera, representada por Jesús Fernández Palacios, Jaume Pont y José Ramón Ripoll, que pusieron el marco histórico y teórico, y sus postrimerías líricas (Téllez, Alejandro Luque, Pepa Parra, Carmen Camacho, María Alcantarilla -abducida por un gato-, Bea Aragón y Marta Dylan), académicas (Nieves Vázquez y moi même) y musicales (Juan Luis Pineda, Fernando Lobo). También hubo "guest stars": los poetas Juan Vicente Piqueras e Inma Marcos y el mítico Juan Manuel Bonet, comisario de la exposición de fondos de la Fundación Ory que se muestra en la Diputación bajo el título de "La cabaña central", y que es la cueva del tesoro: desde cartas a Ory padre de JRJ, Rubén Darío y Marinetti, pasando por la correspondencia enloquecida de Ory con Cirlot, hasta obra plástica de Nanda Papiri, Francisco Nieva, Felipe Bosso y un cartel del mayo francés: Nous sommes le pouvoir. Lo que más me gustó del homenaje fue la "coqueluche": la intervención de dos alumnas de una asignatura en la que preparamos un recital titulado, en guiño a Marejada, "Orygénesis: La Secuela": Katia Carrasco leyó una carta de Ory a Fernández Palacios sobre el amor, y Marta Romero performó el poema "Tótum revolútum" musicado por F. Polavieja. Fernando anda averiado y no pudo asistir, pero su inconfundible voz de estropajo fue remozada por una Marta que no tiene vergüenza. Y me gustó con delirio el rap que canta Fran Serrano hilvanando aerolitos, otra revelación de la noche. El año de Ory promete y da. Ahora me atrevería a pedir al Ayuntamiento que tape de una vez la gotera inmensa que amenaza la biblioteca y archivo de la Fundación. Porque lo cortés no quita lo valiente. Porque creo que pronto hay elecciones. Y porque "la felicidad es tener fe".