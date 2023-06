En la mili, en el Ejército, quien manda, manda y “cartuchos al cañón”. En la empresa manda el amo. En la fábrica, el gerente. En el campo, el aperador... Y hasta en el matrimonio le dice ella a él “¿quién manda en casa?”, a lo que el marido responde “tú, ¿quién va a mandar?”, y él repregunta “¿pero quién tiene la última palabra?”, y el cónyuge replica “quién la va a llevar, tú misma”.

Pues eso, en toda actividad, empresa, trabajo o entidad, manda quien manda y “cartuchos al cañón”.

Viene esto a cuento con las recientes elecciones, ya toma de posesión, que en estos días se ha de hacer en los Ayuntamientos. ¿Quién manda o mandará?

Pues está claro, el que ha ganado las elecciones porque el pueblo ha dicho, ha ordenado, ha votado a mengano y le ha dicho a zutano que a la oposición. Y esto es lo que hay. Pero no se le dice en tono duro y categórico “tú eres oposición y ahí te quedes”.

Yo me quedo pensando y pensando y quiero opinar al respecto. No es igual, no es igual. La palabra ‘oposición’ debe desaparecer y cambiarla por ‘posición’, que no es lo mismo.

Por supuesto, quienes tienen el derecho y la obligación de gobernar, de mandar y hacer son quienes han ganado las elecciones. ¡Estaría bueno! La democracia consiste en esto, el pueblo elige entre los candidatos que se presentan y tiene todo el derecho de votar y designar al que considere más idóneos para tal menester, aunque yo creo, estimo y pienso que la oposición debe gozar de mucho respeto y sus consecuencias. Aunque la oposición esté para criticar y vigilar, también son concejales que tienen el derecho y hasta la obligación de colaborar y actuar en beneficio del pueblo.

Por supuesto que es tarea suya imprescindible vigilar que se cumplan las ordenanzas, se ultimen los expedientes y que la contabilidad vaya como Dios manda. Nada de aquello de “yo me lo guiso y yo me lo como” que podrían pensar y hacer los elegidos.

Por tanto, control sí, pero pasar de todo, nanai. Que ocupar este cargo o el otro no da derecho a saltarse a la torera la honradez, la justicia y hasta las buenas formas.

Al pueblo le encanta y le encantaría que se llevaran bien tanto unos como otros, con educación, con mesura, con amistad. De todo ello se beneficia el pueblo. Si los que tienen que gobernar no sólo han de ser buenos sino también parecerlos, los opositores han de ser también buenos y parecerlos.

P.D. Tienen ambos una perita en dulce en sus manos. No hay mayor satisfacción en política que ser alcalde o concejal en tu pueblo. Lo digo yo y lo he vivido. Por tanto, mi felicitación más sincera a todos con el deseo de que no sólo cumplan con los cometidos encomendados, sino también que disfruten con ello.