Comenzamos un nuevo año y con él, esas nuevas metas y propósitos que nos marcamos como objetivos prioritarios. Cada cual que piense qué se propone para el año que estrenamos. Tenemos 366 oportunidades para conseguirlo, ya que este año es bisiesto. 366 días, con sus amaneceres y sus atardeceres, para poder mirar al horizonte y pensar interiormente si caminamos en la dirección correcta.

Es bueno que manejes siempre el timón de ese barco de tus propósitos, para que nada ni nadie cambie el rumbo de su navegación. Solo tú eres capaz de llegar a ese puerto. Los vendavales vendrán solos y quizás por donde menos esperas; los mares de fondo te harán tambalear, pero como tú marcas tu rumbo, sabrás alejarte de esas corrientes. No es necesario adelantar ni hacer naufragar el barco de los propósitos de nadie, no juegues con los sueños ni la felicidad de las personas. Es más bonito ganarte las cosas que arrebatarlas jugando sucio. No seas pirata, se navegante y disfruta y deja disfrutar de la travesía de este nuevo año que solo vivirás una vez. No pierdas el tiempo mirando y juzgando que hace el capitán del barco de al lado, ya que sólo te impedirá avanzar en el camino que tú te has marcado. Aun así, si ves que la brújula de un compañero no marca la dirección de su destino, déjale la tuya e incluso móntalo en tu barco y navegad juntos. No soy psicólogo, tampoco me considero una persona ejemplar ni mucho menos, pero si he creído siempre en las personas, e independientemente de las desilusiones que he tenido a lo largo de la vida, no sé si será una virtud o un defecto, sigo creyendo en ellas. Por eso pienso que cuando nos creamos nuevos propósitos, debemos estar sanos por dentro y cuando me refiero a esa salud interior, me refiero a esa paz que solamente nosotros podemos crearnos sin dejar que nada de lo exterior nos afecte. Seamos inteligentes, felices, sobre todo buenas personas, y por favor no desperdiciéis ninguna de esas 366 oportunidades que tenemos por delante (ya algunas han pasado sin darnos cuenta), para demostrarnos a nosotros mismos que somos capaces de todo.

Feliz Año y Felices Nuevos Propósitos.