Nuevo fracaso

El hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Tanto los dirigentes del PSOE como los de Podemos sabían que no había nada que hacer: Podemos exigía entrar en el Gobierno -qué ocasión perdida la de julio...- y Sánchez tuvo tiempo de reflexionar en verano que aquello que estuvo a punto de aceptar era un disparate. Imposible gobernar con Iglesias como socio de coalición. Aunque no estuviera en el Gobierno, sino a través de su pareja y tres dirigentes más de su absoluta confianza.

Reflexionó Sánchez que no podía aceptar el "sí" de Podemos a la investidura para pasar a la oposición, porque sería incapaz de sacar adelante los Presupuestos, las medidas a adoptar tras la sentencia de los independentistas o las decisiones respecto al Brexit. Podemos se sabía perdido si no entraba en el Ejecutivo, su imagen quedaría por los suelos. Por eso aceptaron otra cita. No les conviene unas nuevas elecciones, pero presentarse como un partido humillado por Sánchez era la peor salida.

Tropiezan en la misma piedra, es una historia ya vivida. La falta de sintonía en las ocasiones anteriores es lo que ha provocado la desconfianza mutua Sánchez e Iglesias. Lo que importa ahora a Podemos y al PSOE es ir a las elecciones sin el lastre de ser acusados de boicoteadores de un Gobierno de izquierdas. Durante tres años es lo que Sánchez ha echado en cara a Iglesias, y los de Podemos dicen que ha llegado la hora de explicar que era Sánchez el que impedía un Ejecutivo progresista.

Todo ha sido puro teatro; lo que esperaba Sánchez era formar un gobierno con Cs. El problema es que Albert Rivera no tiene ninguna confianza en la capacidad de gobernante del socialista, lo considera un político mediocre y sin proyecto viable. Así que vamos a elecciones. Sin garantías de que cambie excesivamente la situación. Subirán PSOE y PP, pero los dos bloques quedarán más o menos igual. Aunque quizá Sánchez pueda cumplir su sueño de presidir un Gobierno de centroizquierda.