Nueva estrategia de salud sexual

No se trata de enjuiciar, ni de prejuzgar, ni de privar del beneficio de la duda, sin embargo, en estos tiempos de simulacros y medias verdades que nos hemos encargado entre todos de construir es responsabilidad de cualquier ciudadano la de señalar los posibles ataques y peligros a nuestras leyes. Bueno, que les voy a contar a ustedes, que le rebosan ya de las orejas frases como "van a romper España" o "golpistas y traidores". Pero yo no les vengo a advertir sobre amenazas fantasmas, sólo les insto a estar atentos a las nuevas políticas de salud sexual que pondrá en marcha el Gobierno andaluz, que al premio a la familia con más hijos de la comunidad (¿eso no se daba en los grises tiempos?), se suma el nombramiento de Trinidad Lechuga, cargo en la Diócesis de Córdoba, tan beligerante con el derecho al aborto, como coordinadora de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva de Andalucía. Esperemos que no se malogre el camino ya andado.