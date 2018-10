Nueva defensa y elogio de la empresa

Que hoy tengamos empresas -al menos, con esta exacta denominación- es gracias a los caballeros andantes, e incluso de sus predecesores medievales: los cruzados. Al caballero Floramán, a Palmerín de Inglaterra o aquellos otros de evocadores nombres: el caballero de la Fortuna, el del Cisne, héroes que cabalgan por el Amadís de Gaula o el mismísimo Don Quijote de la Mancha.

La "empresa" entonces -y aún lo es hoy- era una hazaña a la que los caballeros se lanzaban en busca de gloria y de botín. "Ama no lo que eres, sino lo que puedes llegar a convertirte", decía don Quijote. Que la "empresa" acabara por consolidarse como "acción o tarea que entraña dificultad y cuya ejecución requiere decisión y esfuerzo" -acepción que ya incorpora el Diccionario de Covarrubias en 1611- fue gracias a que los caballeros andantes fundaron, además, la publicidad empresarial.

Realmente, esa publicidad fue, incluso, anterior. Ya en el siglo XII se conocía como "empresa" no el viaje, fin o sueño del caballero errante, sino cómo lo comunicaba. El ejemplo es sencillo: a un cruzado -y su combate por recuperar Tierra Santa- se le reconocía por la cruz de su escudo o de su sobreveste, la túnica sin mangas que vestían sobre la armadura. "Era un adorno, jeroglífico o divisa que llevaban los caballeros, como un recuerdo o memoria de la acción o hecho de armas que iban a acometer o emprender, de aquí tomó el nombre de empresa aquella figura alegórica", escribió Vicente Joaquín Bastús (1834) en su edición de "El Quijote". Hoy diríamos marca, logotipo, incluso eslogan o lema. "Mote o alma", se describía en el siglo XIX.

Una empresa sería entonces el alma de la sociedad. Lo es. Porque el empresario tiene una enorme responsabilidad en el desarrollo del territorio en el que se inserta y en el bienestar ciudadano. Por ello luchaban los caballeros andantes. Por ello combaten también los empresarios contemporáneos. Su hazaña, su producto, su marca se difunde hoy, como los escudos de los cruzados, a través del patrocinio: necesario e irrenunciable para la sociedad, y, por supuesto, nunca lo suficientemente ponderado en agradecimientos. Cuántos clubes deportivos, cuántas programaciones culturales, cuántos actos solidarios se han celebrado gracias a la generosidad de las empresas chiclaneras… Esta misma celebración del 30ª aniversario de la Asociación de Empresarios de Chiclana es un ejemplo oportuno.

El patrocinio es un modelo de participación social que no se alimenta de gestos -ni tan siquiera de ventajas fiscales- sino que es implicación verdadera. En términos de eficacia publicitaria, el patrocinio deportivo, cultural o solidario no será probablemente el más eficaz, ni su eco mediático el más rentable, pero es extraordinario su impacto social. Adam Smith decía que si hay un héroe en la sociedad ese es el empresario. Lo son -o sois- para todos aquellos jóvenes, y no tanto, que gracias a la implicación social de la empresa chiclanera pueden correr en una competición ciclista, jugar al baloncesto federado, estrenar una obra de teatro o publicar un libro. En este entorno inmediato, solo es posible la cultura o el deporte con la participación empresarial en el bien colectivo. Y el empresariado nunca ha dejado de ser generoso. Las gracias no se exigen, pero se merecen. Y se dan.

En el espacio cultural -en esta misma Chiclana- aún sigue siendo inmenso el hueco que dejó la Fundación Vipren con su apuesta editorial, la promoción del arte contemporáneo o el patrocinio deportivo. Sabemos -¿verdad, Miguel?- que algún día resurgirá como un ave Fénix, nunca tan añorado, nunca tan necesitado. Ese gran vacío sigue estando ahí. Aquel paso adelante de José Antonio González de revertir a su ciudad, a su gente, los beneficios de su empresa fue un extraordinario ejemplo por su ambición y su alarde. Estos días de conmemoración del 30 aniversario de la Asociación de Empresarios de Chiclana nos hemos acordado de él, y también de los demás empresarios que estuvieron al frente de la asociación -Lorenzo Delgado, Juan Rodríguez Morales- y que creyeron y apostaron por la unidad y una mejor Chiclana. También cultural. Como aquellos ciclos de conferencia "Al ponerse al sol", que Rita Benítez Mota llevó a su apogeo.

La cultura necesita de la empresa. Es más, sin empresa no hay cultura. Sobre todo cuando lo público mira para otro lado. A Nicolás Rodríguez Ballesteros le sobrevino la crisis como presidente de la Asociación. Fueron los años de resistencia, del declive de la construcción y de muchas noches de desvelo. Ahora es Antonio Junquera Vela quien ha tomado el relevo. Bienvenidos de nuevo. La cultura -especialmente- de esta ciudad necesita al empresariado. Con patrocinios, sí, pero también con nuevas ideas y nuevos retos. Que la famosa cita de Erasmo sirva de guía: "Dos obstáculos hay, principalmente, que dificultan el conocimiento: la vergüenza, que en gran manera eclipsa la inteligencia, y el miedo, que presentando el peligro, disuade de acometer empresas insignes".