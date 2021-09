Normalizar, no prohibir

Uno de los temas que más páginas y más espacio en la edición web se ha llevado este verano es el de la masiva presencia de turismo nacional en las calles de nuestra ciudad y el temor a la turistificación. Cádiz se cae. Cádiz se muere. Y el turismo es el clavo ardiendo al que tiene que asirse sí o sí. Le guste o no a muchos políticos que defienden lo que defienden y que después se van de turismo y ocupan precisamente apartamentos de airbnb allá donde llegan. No quieren que ganen las multinacionales de los hoteles ni que gane el que alquila su piso a los turistas. No pongo en duda que toca regularizar este mercado para evitar que, a final, cualquier alquile cualquier cosa y Cádiz debe ofrecer excelencia y calidad en cada uno de sus rincones. Pero normalizar no es prohibir. El verbo prohibir está en desuso así que mejor será que los políticos locales se dejen de niñerías y miren a ver qué pueden hacer por el futuro de la ciudad antes de que sea demasiado tarde.