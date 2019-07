Te mostró la chaqueta que te venía perfecta para aquella boda, y encontró la corbata ideal; te pidió aquel disco inencontrable que buscabas como loco; te aconsejó para el móvil que más te convenía, y además te hizo la financiación para que no te dieras cuenta; curioseabas la sección de novedades de la librería y estuvo siempre receptiva a una pregunta, cualquier cosa; ocurrió también cuando fuiste a Soluciones porque el problema que llevabas en las manos no lo habrías solucionado ni de broma; en Perfumería y Joyería, Electrodomésticos, Deportes, Informática, Juvenil, Zapatería, Oportunidades, qué sé yo, en todas las secciones de El Corte Inglés había las personas adecuadas, estupendas. Digo Yolanda, Maite, Alberto, David, Elena, Antonio, María del Carmen, Tomás, Jesús, Mar… Todos los nombres propios han estado allí desde el primer momento para dar testimonio de un modelo de negocio basado en la fiabilidad, la cortesía, la amabilidad y la competencia, la profesionalidad en definitiva. Donde íbamos más llegamos a hacer amigos, lo que añadía más seguridad, más fiabilidad, más todo. Pues bien, puede que la semana que empieza mañana Personal o ese eufemismo llamado Recursos Humanos empiece a llamarlos. A Maite y Yolanda, a David y Alberto, a Elena, a María del Carmen y Antonio… Lo saben, lo saben desde hace meses. La Firma cierra El Corte Inglés de Bahía Sur. ¿Lo han hecho mal, todos estos nombres propios? ¡En absoluto! ¡Mejor imposible! Fueron incluso abnegados porque "tratar" con el Público no es nada fácil, pero sortearon todos los obstáculos y han llegado a este punto, que consiste en que les darán lo que la ley de despidos establece o la posibilidad de seguir siendo este grupo de personas profesionales, competentes, magníficos en otro Centro de la Firma pero no en la Isla. Cierran aquí, cierran un capítulo de las vidas de muchos que empezó en los noventa, si mi memoria no me traiciona. Más de 15.000 metros cuadrados y 800 personas. Se dice pronto. Con la noticia del cierre patronal llega la nueva de que otra Firma se instalará en el espacio vacío que será en Septiembre. Otra Firma que no será lo mismo pero que tendrá a su disposición al nutrido grupo de grandes personas, estupendos profesionales del comercio, que dieron los mejores años a la creación de Isidoro Álvarez, que no ha visto el hundimiento sino que construyó el imperio, que exportó desde Cuba, según parece.

Como vino se irá. Es lo que pasa siempre. En nuestra ciudad y en todas las que un día reciben la noticia de que alguien viene y otro día la de que se irá. El Señor me lo dio, etcétera. Pero los nombres propios no se irá nunca del recuerdo de muchos, de la gratitud de todos. Y de la mía en particular.

Que quede como mi más sincero homenaje y gratitud.