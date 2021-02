En condiciones normales estaríamos ante una jornada en la que aquellos 'jartibles' de los que ya hablé en otro artículo, y en los que me incluyo, estaríamos realizando entre amigos nuestro particular “fallo” de la que sería la Gran Final del COAC en la noche de mañana viernes.

Me diréis que escribo mucho de costumbres, de fiestas, que quizás la actualidad no pasa por las teclas de mi ordenador, pero ¿sabéis qué? Que decidí pasar la pandemia intentando evadirme en recuerdos que hacen que los días no me sepan a virus, a falsa política y a medios de comunicación comprados.

Es una tradición en mi vida el disfrutar del Concurso del Falla, de cabo a rabo, de principio a fin. Recuerdo aquellas noches de radio, aquellas en las que te tenías que imaginar los tipos de las agrupaciones y en las que nada eclipsaba a lo verdaderamente importante, la “letra de Carnaval”. Al igual que recuerdo las noches, recuerdo las tardes de radio mientras estudiaba con aquellas sesiones “de los niños”, como yo decía.

Llegó la televisión, primero TVE para toda Andalucía, luego Canal Sur ofreciendo resúmenes, programas especiales, más tarde se sumó Onda Cádiz ofreciéndonos todo el concurso, una auténtica maravilla.

Recuerdo desde que era niño decirle a mi madre que me comprase cintas de VHS para grabar la Gran Final, cinta que vería una y mil veces durante el año.

La compañía durante esa noche de final ha sido como la vida misma, tal y como transcurre. Noches de final en familia, con amigos, en la casa de hermandad (lo he dicho, soy un jartible), acompañado de esa “gastronomía” en mi caso típica de esa noche como son las “porquerías”, algo sencillo, ligero y que no nos quite tiempo de oír las coplas; pizzas, patatas y para luego, como cantó el Carapapa: Pistachos, anacardos y gomitas. Eso sí, que no falten las coplas, ni una buena copa, pero sin abusar que luego entra el sueño.

Lo dicho, tomen mi consejo, evádanse de la realidad, al menos en días tan 'señalaítos' de nuestra cultura y forma de ser y una cosa te voy a decir; si no añoras una noche de estas, como la noche de la Final, ¡Tú no eres de Cadiz! ¿o no, Gadita?