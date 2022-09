Nobleza de cai

Estoy orgulloso de ser gaditano. Y es que el otro día (pasado sábado 10) viendo por la tele el partido Cádiz Barcelona quedé súper emocionado viendo como todo el público reaccionó exquisitamente ante la súbita contingencia de un espectador de grada baja de fondo Sur, que había sufrido una parada cardio respiratoria. Todo el mundo se portó de maravilla, auxiliando al enfermo, pidiendo ayuda. Parando el partido nada menos que durante una hora e incluso un jugador del Cádiz Ledesma corriendo y corriendo para llevar un desfibrilador a la grada. Y otro José Mari llevando una camilla también a la dicha grada. Puede parecer normal el asunto, pero yo lo vi, lo consideré, lo sentí como un gesto colectivo de categoría, de sensibilidad, de respeto, de cortesía, de educación... de todo el público. Que nadie chilló ni pataleó, ni protestó... hasta que el señor árbitro (sí señor) reanudó el partido. Lo único que no me gustó y esto es otro capítulo, que el Barcelona, viendo este hermoso espectáculo de solidaridad, hubiera compensado al Cádiz sin colar los dos últimos goles de la prórroga. Hubiera sido un detalle, seguir el partido con sencillez, que con dos a cero tenían bastante, pero prefirieron machacar. Emocionante el recibimiento del público a los jugadores al reinicio. Otro detalle de categoría, a pesar de su mala clasificación.

Estamos acostumbrados a no ver la desgracia ajena. Estamos tan duros de corazón, que a un indigente, a un inmigrante, a un negro vendido trajes, a cualquiera que no sea tu amigo, mirarlo por encima del hombro o simplemente pasar de largo. Y colectivamente no digamos. Cuando se reza el padrenuestro y se dice "el pan nuestro de cada día dánoslo hoy" habría que añadir y al África negra, donde multitud de niños no tienen ni pan ni agua.

Por todo ello yo me siento hoy contento de este gesto de todo el público dentro del Carranza (bueno, del Mirandilla) Me siento solidario con todos ustedes que se pusieron de pie, que aguantaron la parada del partido y esperaron a su reanudación. El Cádiz perdió el partido, pero ganó en nobleza y en hidalguía. Y eso no se lo quita nadie aunque vaya el último en la clasificación. Después vienen críticas, que el campo no tenía dispositivos sanitarios adecuados para una emergencia. Ni tampoco contrato con empresa con personal cualificado.

Que un enfermero se llevó a la grada de tribuna una mochila del médico para atender a un cámara también en peligro. Todo esto puede ser más o menos verdad, pero lo sustancial es y fue el magnífico comportamiento del público. Y por supuesto también de los sanitarios que acudieron a socorrer al afectado.

P/D. Y que nos sirva de pretexto para cuidarnos del jodido colesterol. Ese maldito que se va desprendiendo de las paredes de las arterias y en llegando a una cercana al corazón, se obstruye y organiza el tinglado. El corazón no solo sirve para amar, también como motor de todo el cuerpo...