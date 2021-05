Niños y perros

Se llevan de maravilla. No hay juguete mejor para un niño que un cachorrito, y el perrito se deja acariciar, besar, estrujar y coge la pelota las mil veces que el niño se la tira. Es una conjunción de intereses y de afectos mas no sólo para el niño sino también para quienes tenemos un perro como mascota. El perro tiene inteligencia y yo diría, sin que nadie se escandalice, alma, alma moruna, pero alma. No hay más que ver cómo cuando le miro a los ojos y le acaricio nos entendemos y nos queremos. Y eso no quiere decir que no tenga yo sentimientos humanitarios responsables. Lo cortés no quita lo valiente. Y además, cinco hijos y 16 nietos. Será que mi corazón es grande. Cuento mi caso porque lo siento y lo vivo, y porque así lo entiendo de otras muchas personas, mayores por supuesto, cuya única compañía es su perro, Ancianos y ancianas que en su soledad, porque los suyos incluso los han olvidados, gozan del cariño y la compañía de un perro. Sobre todo de noche, Saber que su buen perro está durmiendo vigilando su sueño, en el corredor, a la puerta de su dormitorio.

A todo esto, cada vez hay menos niños, hasta el punto de que hay más perros que niños. Me cuentan (no he podido confirmar de manera oficial) que en Cádiz hay censados 21.000 perros, quizás mayor número estiman que niños pequeños. Comento esto porque el índice de natalidad está bajando gravemente. Es cada vez más usual que la pareja tenga uno o dos vástagos, no más. Y algunos ninguno, poque a veces prefieren un perro. No me invento nada, lo compruebo cada día. Y eso está unido a otra cosa cada vez más frecuente y es que no se casen sino que "se junten".

En coloquios de botica con ellas y con ellos les cuento que antiguamente la mujer a la que le tocaba de marido un h. de p. que la esclavizaba, tenía que aguantar con 8 hijos y sin la llave de la alacena. Gracias a Dios esto pasó a la historia. Hoy existe el divorcio y la mujer tiene cultura, sapiencia y educación para ser protagonista de su vida e hijos y no esclava. Y se sabe que la vida ha cambiado, que muchas mujeres trabajan y ocupan puestos en la sociedad igual o más que los hombres, pero hijos han de haber y no se fabrican en Amazon o EBay o el Corte Inglés. Lo de juntarse será muy moderno, pero la sociedad ha progresado desde el Paleolítico y no conviene volver atrás. Todo es posible. Hasta que dentro de unos años haya en España mas chinos que españoles.

P/D. La mayor alegría que existe en el mundo es cuando coges en los brazos a tu hijo recién nacido...