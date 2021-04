Está el mundo más revuelto de lo que sería conveniente. No se trata de tener un planeta muermo ni una sociedad mustia ni inactiva, que el movimiento deviene en progreso y el inconformismo es, en muchas ocasiones, señal de buena salud humana. Pero de ahí a este maremágnum de negacionistas que ha surgido en medio de la pandemia... Nada altera más los planes de la humanidad que la analfabeta inconsistencia de este grupo de personas que se dedica a lanzar bulos acerca de esto y aquello. No se trata de que no se pueda dudar, que la duda es sana y a veces positiva, sino que no es posible avanzar, que ese es el objetivo de una sociedad, con esas mentiras lanzadas al vuelo y sin fundamento científico ni racional. Ahora son las vacunas, ayer fue el cambio climático y en el siglo pasado el genocidio nazi. "Neguemos, que algo queda" sería el lema de estos peligrosos sembradores de mentira.