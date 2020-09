Mil veces no. No es no. No tiene autorización ni licencia ni seguro ni nada de nada. No a la guerra. No a las drogas. No a las energías no renovables. No a la intolerancia cero. Negar la mayor. No matarás, no robarás, etcétera. Ay, no me digas. Todo el día con el no en la boca. No me lo creo. Me negarás tres veces. Agente 007 contra el doctor No. Niño, no corras, no saltes, no bailes, no hables con la boca llena (y a ver si recogemos ya, que no veas cómo tienes el cuarto). Es que no me gusta. Esto no hay quien se lo coma. No más clavos. Diez grados al noroeste (NO). Rh negativo. No controles mi forma de vestir, porque es total. No me mires, no me mires, déjalo ya. Faith no more. La princesa Mononoke. No ni na. El no ya lo tienes. Características y usos de los no metales. Ni un paso atrás. Frango no forno. Yo no me depilo. Un cheque no a la orden. Pensión no contributiva. Nanay de la china. Ni sí ni no. Tres síes y dos noes, gana el sí en este caso. No hay dos sin tres. El sistema no binario. Un no-lugar. Un universo no euclidiano. Cinco técnicas para reducir la negatividad de una persona. La tierra es plana, los tres reyes magos, la sangre azul, cosas de esas. Lo que no está en los escritos. Un concejal no adscrito en un país no alineado. Ne me quitte pas. Ain’t no sunshine. Los no-muertos. Po no me da la gana. El no va más. Amanece que no es poco. Adverbios de negación. Quién veía el No-Do. No ha lugar para que hagas eso, hombre. Si bebes, no conduzcas y al contrario. No sin mi hija. No pasarán. No solo de pan vive el hombre. No se aceptan devoluciones. No hay de qué, señora. No admito un no por respuesta. No sabes decir que no. Qué va, qué va. Después no te quejes. Y no hay tu tía. Dos no se pelean si uno no quiere. No sé.

Negar el negacionismo es de negacionistas, estamos de acuerdo, ¿no? Pero por mucho que lo niegues, a día de hoy, cualquiera puede ser negacionista. Negacionistas somos todas. Menos tú, claro. Que eres un afirmacionista del copón.