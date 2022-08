Sábado de fútbol. Sábado amarillo. O mejor dicho, de sábado tan amarillo como desalentador, pues el Glorioso no termina de funcionar. Ante el Aleti (parece nombre de reina, ¿verdad?) y ante la Real se ofreció como un equipo sin ángel, lánguido, sin combustión satisfactoria, que, como le acaece a mi viejo mercedes, pierde compresión, aunque no comprensión, pues sabemos que la liga es larguísima y no hay cien años que soporte ningún mal. Así, pues, cundía el pesimismo ante la visita del Glorioso a la Pompeiopolis romana, en este verano de fuego, este agosto lleno de acontecimientos, y, para los gaditanos, el peor de toda su historia: la Explosión, porque para nosotros no hay explosiones, sino la Explosión, y ya todos nos trasladamos a la catástrofe de agosto, dieciocho, mil novecientos cuarenta y siete. Y diez días después se desangra en Linares el Califa.

También ha sido un verano de conmemoraciones; unas luctuosas y otras gozosas. Festejamos, y a ver qué hacen nuestros políticos por la cultura andaluza/española/universal en este quingentésimo aniversario del fallecimiento de don Antonio de Nebrija o Lebrija, autor de la primera Gramática del Español en 1942, año inolvidable en la Historia de España, pues a la Gramática del Nebrissensis, se añade el Descubrimiento de América y la forzada salida de los judíos mediante edicto no muy feliz de los RR.CC. Primera Gramática del español, sí, español mejor que castellano; pues no sólo se habla en Castilla, aunque lingüísticamente de allí proviniera. Porque si en Francia se habla el francés, en Portugal el portugués, en Alemania, el alemán, etc., ergo en España, el español. No era muy complicado de entender, señores padres de la Constitución, pero... Ustedes, lectores ya conocen el rollo macabeo.

El verano más luctuoso: también se cumple negro aniversario del asesinato (muerte leíamos en los libros de Literatura de Preuniversitario) de una gloria nacional y universal, Federico García, genio del teatro español y grandísimo poeta en Nueva York, asesinado, repito, por el padre de Enma Penella, razón por la cual, la artista (RIP), avergonzada, abandonó el apellido de éste y tomó el de su abuelo, el maestro Manuel Penella, autor de la estupenda ópera taurina El gato montés. Y el verano lleno de malos augurios sigue en esta yellow-story semanal. Otra decepción, cuya envergadura puede quedar velada por la manía anti-Glorioso que padece el siniestro Mateu Lahoz, ese árbitro al que le gusta más un show televisivo que a un preso del tebeo una lima.

Otra decepción que no puede sustentarse exclusivamente en que es muy difícil ganar con dos penaltis en contra y una media hora, más o menos, con diez jugadores. Pero es que no se puede fallar una ocasión tan clara como la que falló a portería vacía Lucas. Para una que gozamos…Ni salir tan alocadamente como salió el casi siempre excelente portero del Glorioso en el primer penalti, porque el segundo fue penaltín que vio a la primera el bisojo Mateu, colaborando intensamente con el internacional juez, el esta tarde pésimo Víctor Chust.

Somos el Papa Noël de primera: obsequiamos penaltis casi inexistentes y le regalamos la bola al pequeño chinojaponé, como se dice en el Piojito de toda la vida, el llamado Take Kubo. Regalamos a la Real, regalamos al Osasuna… Viva el fútbol, oé, que dirán Víctor, Josemari, Ledesma y el ratón Mickey.