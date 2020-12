Casi una Navidad

El cielo es una piedra de granito. Amenazante, frío, como un aislante de pared. O como punteras de zapatos de políticos. En estas fechas escribía o perpetraba mi felicitación de Navidad. ¿Por qué? Porque son fiestas cargadas de tiempo, lo activan, lo editan, lo vuelven, hablo de los recuerdos. La gente querida que ya no está. La infancia. La pasión generosa de los reyes, el belén con su serrín y su portal. Diré como el poeta Eminescu, "se muere, soñando en un instante todo el tiempo pasado". Y nos hace asumir la melancolía como un estado rutinario. Ahora, por culpa del Covid, me veo escribiendo como deseo primordial, distancia y tiempo, amigos, distancia y tiempo. Tiempo para pensar en la fe, ya caída como los muros de la patria, como la edad, como el báculo sin fuerzas que humillaba al deseo, ah qué grande Francisco Gómez de Quevedo Villegas y Santibáñez Cevallos, huesa perdida de España, letraherido de honor. Suponiendo que si cada uno asume sus desengaños, los desengaños dejan de serlo. Porque no quiero coincidir con Jean Paul que el infierno está en los demás.

Una cabeza cansada de sostener recuerdos, hace de la almohada una patria. La muerte tiene vitamina cero. El tiempo es el presagio de todos los presagios. Quiero pensar que la poesía se ha convertido en mi hipostasis particular. En un mundo triste y envenenado, en el que los sentidos se evaporan en el umbral del miedo. Quiero pensar la navidad. Recordad mi dolor cuando llegue el momento.

Pero las calles de la ínsula. La ciudad maquillada de mal gusto. Fotos de políticos y desidia. Niño, niño, niño, (o niña), que nunca fuiste Supermán. La Navidad duele como las muelas pero en las raíces del alma. Aquel alma angelical de los compañeros de curso, pisoteada en la vejez, la literatura muerta y pesada, como una bala de plomo.

La tristeza baja como la humedad por la pared en una casa vacía. Como el repunte de la mar en la salina. Como el cielo ciego de nubes ante las trompetas y las águilas que son los villancicos, el portal donde, aún, puede flotar la inocencia. Cuando ya no te salva ninguna transfusión de sueños. El covid, la maraña, el miedo, la frivolidad, el chocar de las copas, el viejo rictus que quiere ser sonrisa. El portal pequeñito. Soy la hija de la tierra y el cielo. También mi linaje es celeste. La Odisea. La vida. Navidad.