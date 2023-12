La vida sigue igual, que diría Julio Iglesias viendo al Cádiz. Pasan las semanas y seguimos sin ganar. A este paso habrá que buscar en Google como se celebra una victoria, que espero que llegue pronto. No sería mal día hoy para conseguirla, oye. Se esperaba un cambio en el Cádiz en las segundas partes, pero este Cádiz es tan suyo que el partido lo hizo al revés: primera parte que parecía que no sabíamos donde estábamos y una segunda parte donde se apretó mucho más y se consiguió el gol. Teniendo en cuenta como se dio el partido y que los de abajo están también fallando más que una escopeta de feria, no es malo el punto.

Los números del Cádiz no son buenos a estas alturas de campeonato, casi con la mitad de partidos de la primera vuelta jugados, pero hay que ser optimistas, porque se presume que este año la permanencia va a estar mucho más barata que otros años. No creo, ni de coña, que llegue a los 40 puntos. Visto lo visto a día de hoy, claro está. Pero si somos capaces de romper hoy de una puñetera vez el maleficio de no ganar, llegar a la penúltima jornada con 17 puntos y con la posibilidad de acabar la primera vuelta con 21 ante un Granada que no da pie con bola, no está nada mal.

Las cuentas de la lechera están muy bien, pero hay que plasmarlas en el césped. Porque 13 jornadas seguidas sin oler tres puntos a la vez es mucha tela. En Las Palmas faltó definición, con un poco más de acierto el resultado pudo ser muy distinto para el Cádiz, pero al menos se empezaron a ver detalles esperanzadores, como los de Maxi Gómez, que estuvo a punto de estrenarse como goleador cadista y un Chris Ramos que ofreció su mejor versión en el gol, pese a fallar una clamorosa frente al portero canario. Yo sigo confiando en este equipo, no me canso de repetirlo. No es un problema de calidad lo que tiene el Cádiz. Es una suma de presión, falta de concentración en determinados momentos del partido y “cagaleritis” aguda en otros momentos donde se va ganado y en lugar de ir a matar el partido nos encomendamos a la virgen. Y todo eso, sobre el papel, es bastante más fácil de solucionar que tener una plantilla con falta de calidad para la primera División. Con la eliminación en Copa del Rey no tenemos otra cosa en la que pensar que no sea la liga. Y este año, repito, está bastante barata. Pero mala cosa será ir pensando en las rebajas antes de tiempo.

El partido ante la Real siempre es complicado, y más en el estado actual de forma de los donostiarras, pero un servidor siempre se agarra a esa dualidad “curroromeresca” del Cádiz, capaz de pegar la espantá cuando más fácil lo tiene o destapar el tarro de las esencias ante el toro más complicado. Marcharnos de vacaciones navideñas con una victoria sería maravilloso, un regalo de Papa Noel, y esperando que el regalo de Reyes se adelante al 3 de enero ante el Granada. Vamos a soñar, que estamos en Navidad, época de ilusiones. Eso sí, el polvorón… déjenlo en casa, señores futbolistas. Feliz Navidad y mejor año 2024.