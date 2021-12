Navidad agridulce

Sí, amigos, junto, al mismo tiempo de una Hermosa Navidad, reunidos con todos los hijos y nietos, la triste noticia del fallecimiento de una amiga entrañable, la mujer de mi cuasi hermano el doctor Pepe Bueno. Qué agradable la familia unida, llegada de muchos sitios. La alegría familiar inmensa y magnífica. Y el dolor por esta pérdida dolor compartido con mis amigos. El terrible Covid que llega cuando menos se piensa y asesina sin mirar a quien. Cada generación sufre una guerra o una epidemia, eso dicen los expertos. En el siglo pasado primero fue la epidemia de la famosa "gripe española", luego la tremenda guerra civil (cuyos rescoldos todavía perviven en muchos cerebros). Y mas tarde (yo la viví en mis primeros años de boticario) infecciones intestinales debido a las impurezas del agua que desapareció radicalmente cuando se empezó a clorar el agua.

Y ahora de golpe una epidemia producida por un virus chiquito chiquitito, pero con muy mala leche. Yo puedo contar algunas anécdotas, que a su vez a mi me contaron mis mayores de la gripe del año 17. Cuentan que era tal la cantidad de fallecimientos que los vecinos se pasaban de un entierro a otro, porque no daban a basto. Otra anécdota me la contó mi abuelo. Resulta que para ir debidamente al entierro se ponían un sombrero y como él no tenia, mandó al chiquillo a la sombrerería a comprar uno, con el que fue al sepelio. Pero terminado este, volvió a mandar al chiquillo con el sombrero diciéndole al dueño que se lo devolvía porque no le estaba bien. A lo que el dicho comerciante contestó: dile a Don Juan que si le sienta bien, que yo lo he visto en el entierro y le cae estupendamente.

El dolor de mi amigo por esta negra nube precisamente el día de Navidad, enturbia nuestra alegría. La vida es muy dura y la desgracia cae inesperadamente como si fuera un rayo repentino rompiendo la paz y la felicidad. Desde el Homo Neandertal hasta nuestros días, el Homo Sapiens (que dicen que somos) ha tenido que luchar durante siglos y siglos contra los leones, tigres, panteras, lobos y así sucesivamente bajando la escala zoológica hasta el enfrentamiento con las bacterias y virus. Pero precisamente por ser Homo Sapiens, nuestros científicos, sustituyen el arco y la flecha, el hacha y la lanza por vacunas, sueros y medicamentos. Lo que no se ha podido todavía lograr es quitar el dolor del alma cuando muere alguien muy cercano. Solo el afecto, la solidaridad y la amistad pueden aminorar el dolor

PD:Si esto es nuestro caso, habrán otros miles y miles por todas partes y hemos de tener la sensibilidad y solidaridad para aminorar los dolores extraños.