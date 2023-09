Comprendo que no soy nadie, un simple boticario de pueblo, pero que tengo sentimientos y me corroe las injusticias. Quisiera ser un Quijote y con mi Rocinante ir destruyendo los Molinos de Viento de la crueldad y de la maldad mundanas. Hace poco escribí un artículo pidiendo huchas en los supermercados y tiendas para que con los céntimos que te dan de vuelta (una ridiculez) juntándolos poder solucionar algo tanto conflicto y hambre en la cercana África. Pero ¡nadie me hace caso!... Me dicen que la jefa y la jefa nunca está o no me oye. ¿Sería posible que alguien con mas labia o poder de convicción lo lograra?

Me dijeron un vez que Dios no es que consienta el hambre, la guerra y las barbaridades en la Tierra, como las torpes guerras ahora en Níger y Gabón con muertos, heridos, hambre y mas hambre, es que nos hizo a los hombres partícipes de la Creación en la Tierra. No nos dio el Paraíso terrenal, nos dio una Tierra llena de espinas de y de gente con mala leche. No la hizo pacifica e igualitaria sino que nos dijo: “ ¡Venga, colaborad ustedes, trabajad conmigo y conseguid que no haya guerras ni hambre ni sed ni atropellos ni venganzas ni barbaridades. Venga, venga ustedes tenéis la palabra y la acción!””

Pero nanay de la China. Y de resultas , solo de los últimos días “ rescatada un patera con 63 inmigrantes ,11 de ellos bebes” “Muere un inmigrante cuando intentaba alcanzar la costa de la Fuente del Gallo en Conil”.“La patrullera española Rio Tajo rescata 168 inmigrantes”. “Y a todo esto en nuestra sociedad el 63% opina que los inmigrantes son demasiados y el 4´8 % expresan sistemáticamente actitudes de rechazo y xenofobia… ¿Para qué seguir contando? Yo siempre digo y pienso que si uno de estos niños muere sediento en todo caso bebiendo el agua con orina de los animales… ¿Cómo se te quedaría el cuerpo? O si tú vinieras en una patera y desfondada en medio del mar te tiraras horas medio nadando, hasta sin poder más ahogarte en pleno océano, en la esperanza perdida de no haber podido llegar al paraíso de Europa.

Todos sabemos que la cosa no es fácil, pero pensemos de aquel refrán “Un grano no es nada, pero muchos hacen un costal” Si todos colaboráramos, ciudadanos y gobiernos, haríamos posibles soluciones o al menos en parte.

P/D. Ya digo, no soy nadie, pero de los más profundo de mis sentimientos clamo, chillo, grito, voceo... Y no me digas que aquí también se pasa hambre. Estoy seguro que ninguno de ustedes ni yo por supuesto, le viene alguien hambriento, no le da un bocadillo hasta de jamón.