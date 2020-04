Tengo una familia amplia y numerosa que se ha expandido de manera igualmente amplia y numerosa, y un buen grupo de amigos. Eso, además de la parte de felicidad que comporta, me asegura una cantidad no sé si considerable pero fiel de lectores. Dada la naturaleza de este público, el aplauso a mis artículos está garantizado también. Ya sé que eso no certifica la calidad de los escritos (como decían mis mayores, la pasión les quita el conocimiento), pero quiero creer que al menos me atribuye el mérito de haberme ganado su cariño. E incluso su pasión.

En estos días de confinamiento, nos intercambiamos chistes, saludos, buenos deseos, preocupaciones, algún cantecito, muchos emoticonos de carita dando besos… y también recuerdos. De gente que vivía en unas condiciones terribles en un San Fernando terrible y a los que no les salió dejarnos en herencia ni un ápice de malaúva. Milagros quién sabe si atribuibles a la genética o a una cierta educación. Tal vez a la buena combinación de ambos factores.

En estas conversaciones, intercambios de frases cortas escritas sobre fondo gris en bocadillos blancos y verdes, trufadas también de imágenes duras, prevalece sin embargo la sensación y el orgullo de que eran buena gente y que esa lección es la humilde y valiosa herencia que nos dejaron. Un hijo qué va a decir… objetarán algunos, que olvidan que padres y madres (aunque no haya más que una) también pueden hacer mucho daño.

Pero esos hermanitos transitando solos pero agrupados y de la mano por la posguerra… De ahí venimos, y ellos, desde la necesaria memoria, nos recuerdan: quejaos pero no olvidéis.