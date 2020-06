Monumento histórico a la desidia

Yo creo que el ser humano moderno tiene la tendencia inconsciente a abarrotarlo todo. Solemos evitar los bares que aparecen vacíos, las películas poco vistas y las calles poco frecuentadas, y en cambio acudimos en tropel a los lugares con fama de tener "mucho ambiente". No sé si es un cierto miedo ancestral a la soledad, pero se suele calificar de bueno cualquier acontecimiento al que acuda la multitud, ya sea una feria del queso, una fiesta de la tapa o una noche con velas en un pueblo. Hay museos que se han visto llenos en una 'noche blanca' cuando el resto del año sus salas casi se mueren de risa. Misterios del alma humana que hacen que los que gustamos de analizarla no nos aburramos nunca.

Quizá la mía también sea un misterio, y por eso no he sentido ningún impulso atávico de acudir a una playa que de antemano sabía rebosante. También habrá influido sin duda el molesto viento de poniente de estos últimos días, todo hay que decirlo. Pero en general, las concentraciones numerosas de seres humanos me provocan recelo, y mucho antes del coronavirus. Sólo entiendo su utilidad cuando se trata de manifestarse por una causa justa (naturalmente, lo que uno entiende como justo).

Así que se podrá entender que estoy muy a gusto en mi casa de un barrio tan periférico que casi merecería lucir la antigua banderola de 'non plus ultra', un pequeño conjunto de calles que lucen rótulos tan hermosos como Olivar de Rebolledo y Cantera del Rey.

Pero este confort anímico no compensa la desazón física que conlleva comprobar cómo desde hace décadas al Ayuntamiento no se le ha ocurrido arreglar una acera, la que circunda la trasera del Hospital de San Carlos. Todo es doblar la esquina y comienzan los huecos de baldosas, algunos de los cuales ya han adquirido la categoría de resto arqueológico. Debe de ser por eso que la autoridad municipal ha decidido respetar su antigüedad y todos los arreglos se han parado siempre en esa pequeña curva.

No deben ser más de cien metros de acera intransitables, el gasto de la reparación no sería consignable en ningún presupuesto, se haría con restos, con calderilla presupuestaria. Pero yo creo que sí, que el Ayuntamiento ha decidido dejarlo así como testimonio, como monumento histórico a su desidia ignorada