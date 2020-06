Playas limpias y ordenadas

Regresaba de la playa un amigo muy querido e inteligente este pasado sábado. Y volvía encantado con la nueva normalidad que impone, de momento, aforos limitados en los arenales. "El aforo racionado deberían dejarlo para siempre -me decía por teléfono-; se está mucho más tranquilo y todo está más limpio. ¡Que lo dejen como sistema habitual!".

Mi amigo es un amante de lo racional, de la naturaleza, y comparte conmigo el gusto por los viajes a la vez que la aversión a la masificación turística. Yo, más moderado, siempre pienso que la limitación del acceso a las playas nos parece muy bien... siempre que hayamos llegado antes a tiempo de encontrar un sitio. Pero lleva razón en una cosa, o tal vez en más: la costumbre social de abarrotar las playas, que implica el procedimiento de levantarse temprano, preparar a la familia, las vituallas y el mobiliario informal que hay que transportar hasta un lugar en el que es imposible encontrar aparcamiento, y en el que es preciso pelear por una parcela, tomarla como si fuera territorio privado conquistado, amontonarse ante la barra de un chiringuito o sacar cerveza de la nevera desde el minuto uno, para terminar la jornada en una lenta caravana de regreso a casa… a lo mejor eso necesita una revisión. ¿Pero y si después de todos los preparativos llegas con la familia a la playa y está cerrada? La locura se ve multiplicada.

En La Isla no hubo que cerrar Camposoto, pero otros municipios de la provincia tuvieron que hacerlo con sus playas. Gran disgusto para muchos, e incluso puede que para todas las gaviotas, pero no me cabe duda de que la arena, el agua y las plantas costeras agradecieron este fin de semana y agradecerán este mínimo descanso. Y mi amigo, también.