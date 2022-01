Yo no presumo de un hablar particular, pero de vez en cuando todos decimos expresiones que nos salen del alma y no tenemos por qué avergonzarnos. Sobre todo cuando nos estamos en Andalucía sino por allí arriba y algún castellano nos impreca con aire de superioridad "habla bien". Tenemos expresiones muy usadas… "en ca mi tia" "ca páencalá" "quiyo te qui ya" "tu pcá y yo pyá" "ajú ajú que jartura" "so cojonato" "jentraña mia"…. No hay por qué amilanarse, que una cosa es el problema de vascos, catalanes, gallegos o valencianos (algunos de estos de actualidad están que se salen de tontainas) y otra la laxitud del andaluz que dice igual la s , la z o la c. Encabezo el artículo con una expresión que me contaron el otro día… Entra un castellano en un bar y el camarero le pregunta si quiere café, el hombre contesta sí señor, quiero. Pero entra un andaluz en el mismo y el camarero le pregunta si quiere café, a lo que nuestro paisano contesta "No ni ná"…que traducido quería decir que sí, que quería café. Café más las magdalenas que estaban detrás.

Esto ocurre sobre todo cuando pasamos de Despeñaperros para arriba, que es donde se nota más las diferencias del hablar. Quizás lo achacan a una dejadez o laxitud en el hablar, como si fuéramos flojos o tibios y no pronunciamos bien el español porque somos muy dejados. Y no es así, es como dulcificar la lengua, porque nosotros nos sentimos tan españoles como el que mas. Y mi menda lerenda igual, tanto es así que cuando en un partido de futbol en la tele, por poner un ejemplo, al comenzar tocan el himno de España, todos en casa hasta los nietos y la abuela nos ponemos en pie en señal de respeto.

Bien es verdad, que una cosa es el hablar en román paladino, que dirían los clásicos, y otra el hablar en un mitin o en una conferencia, porque los andaluces no pronunciamos bien las vocales y a algunos exigentes, les cuesta entendernos. Eso, me enseñaron (lo cuento por si a alguno le pasa por ser profesor o conferenciante) se corrige poniéndose delante de un espejo un rato cada día y pronunciar las vocales exagerando la pronunciación a a a , e e e, i i i , o o o, u u u y si quiere terminar como decimos de chicos "borreguito como tú

P/D Como continuación de mi anterior artículo sobre las calles….. El día 5 fui a Cádiz. Con motivo de la Cabalgata me desviaron hacia el Carranza y Astilleros….me sorprendió que esa Avenida se llama ahora "Sanidad Pública". Me quedé sorprendido y pensé que de la misma manera ahora se podían rotular otras calles con los nombres "Ejército Valiente", "Políticos Honrados", "Administración Rápida", "Ni Machismo ni Feminismo"… afirmaciones de general consenso y así sucesivamente, porque para mi o es una chorrada esta manera de rotular calles o yo soy arzobispo de Orihuela.