Como quien oye llover. Con tu experiencia y tus años vividos das un concejo a unos chavales y lo que tú le digas le suena a arameo. Es por lo visto normal que una pareja de jóvenes no se case, sino se junten. Y de hijos… "¡Anda tío! uno si acaso y un perro. Que la vida está mu achuchá". Lleno de paternal sentido, le dices que la mayor alegría de nuestra existencia son los hijos y los nietos y que el día de mañana, cuando lleguen a viejos, si es que llegan, la maldición que tendrán será la maldita soledad. Eso no les conmueve. ¡Un niño y un perro" Y a veces solo el perro, que, aducen, no da trabajo y se aguanta con todo.

El mejor argumento que se me ocurre para convencerlos es que allá, en otros pasados tiempos, si resultaba el marido un cabrón y hasta pegaba, ella tenía que conformarse con los hijos y la casa porque el fulano era el mandamás y el dueño de la despensa; y si ella se iba de la casa, caía en la catalogación de fulana en el decir de la gente. Pero ahora -¡ojo, y entérate bien!- si él te sale cabroncete o ella, te divorcias en un santiamén y no pasa ná. Pero ni esa. Ellos se juntan y resulta que de seguir con esta costumbre dentro de veinte años aquí va a haber más chinos que españoles.

Por otra parte, tienen razón. Los gastos de la boda son una carga inaguantable. El traje de la novia ¡blanca y radiante que dice la copla! El banquete y el viaje de novios. Se le replica que eso tiene solución. No hace falta traje blanco porque quizás ni tiene la añeja connotación; y al salir de la Iglesia una botella de vino o de champán e invitas a una copa a los testigos o amigos. Y nada de viajes. Te vas a la playa o al monte y a disfrutar con tu pareja.

Omito las diferencias legales que vienen al mero juntarse. Los patrimonios quedan separados, la pareja de hecho no tiene derecho directo a pensión de viudedad, no se hereda directamente salvo testamento, incluso pueden darse problemas de arrendamiento de la vivienda. Son pegas, que dicen los juristas. Por supuesto que no son graves y sí solucionables, pero son pegas.

Pero lo peor de todo es que los hijos (bueno, el hijo) no es un hijo de matrimonio, sino de unos juntaos. Y repetir, la mayor alegría y el mejor regalo de la vida son los hijos.

P.D. Bueno colega, si me lees, haz lo que te dé la gana, pero mi consejo de muchos años, es que te cases por la Iglesia o por lo civil. Si la pareja te sale rana, en un día te divorcias, que antes eso era casi imposible. Casarse es una centenaria tradición, te lo afirmo, te alegrarás después cuando seas viejo, y antes también.