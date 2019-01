Museo Camarón de La Isla

COINCIDIENDO con la sesión de investidura del nuevo presidente de la Junta de Andalucía, que no es otro que el popular Juanma Moreno Bonilla, en la Isla de León se procedía al inicio de las obras del Museo Camarón. Que las obras se inicien siempre da un poco de miedo, de vértigo quizá, porque se sabe cuándo empiezan pero no cuándo acaban. Ayer se puso la primera piedra en la parcela aledaña a la Venta de Vargas, ese lugar maravilloso que dirige Lolo Picardo y en el que tantas celebridades de variado pelaje han repostado. Allí estuvo Dolores Montoya, Chispa, y una pléyade de políticos entre los que había concejales que consideran una mala decisión ubicar ahí el museo en vez de en la céntrica y decrépita Casa Lazaga, que cualquier día se derrumbará y provocará la dimisión de (es broma, no va a dimitir nadie).

Moreno Bonilla le quita el sillón de la Junta a Susana Díaz como Pepe Loaiza querrá levantárselo a Patricia Cavada, aunque no sé si lo conseguirá. No debemos olvidar que 2019 es año de elecciones municipales, lo que viene a significar año de obras, de calles levantadas, de pruebas ferroviarias, de primeras piedras y de todo lo que haga falta. Imagino que Cavada estará azuzando a quien debe para que el rebozado ayuntamiento isleño esté listo antes de las elecciones, aunque desconozco si inaugurar casas consistoriales da más votos que no hacerlo. Lo que sí parece claro, y más aun viendo el ritmo al que circulan las obras públicas en San Fernando, es que el Museo Camarón lo inaugurará -¿quinientos votos más? ¿mil?- quien salga elegido alcalde en los comicios venideros.

Una vez más, el tres en raya (Moncloa, Sevilla, La Isla) ha perdido la uniformidad cromática del rojo-rojo-rojo y ello me produce un poco de miedo (vértigo quizá). ¿Atemperará la nueva administración las obras del Museo Camarón promovido por el gobierno socialista lindando la Venta de Vargas con una burocracia destructiva? ¿Aligerará, por otro lado, el gobierno de Moreno Bonilla la puesta en marcha definitiva del tranvía que coserá Chiclana, San Fernando y Cádiz para poder apuntarse a la foto el día del corte de la cinta inaugural?

Como ciudadano de a pie me planteo por qué le damos, por qué le dan los políticos, tanta importancia a una inauguración, a una foto. Prefiero ver calles limpias, comercios abiertos, un buen asfaltado, alcantarillas y tuberías desatascadas y empleo variado y de calidad, a la procesión de inauguraciones y sesiones fotográficas que se avecina en los próximos meses por parte de todos los políticos municipales isleños. Comprendo que necesitan publicidad, esa notoriedad, justificar al votante que estos cuatro años han hecho sus deberes, sea en el gobierno o en la oposición, pero me da la impresión de que la gente cada vez presta menos atención a esas cosas y más a una caja municipal a la que le faltan casi nueve millones de euros, a una obra tranviaria sumamente molesta y deficitaria y a un museo imprescindible que tarda ya demasiado en erigirse.