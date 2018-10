Lo de Murphy

Es muy conocido el principio que establece que si algo malo tiene que ocurrir, es lo que ocurre. También aquello de que cuando cae al suelo una tostada siempre lo hace por el lado de la mantequilla. O sea, ¿lo mejor para la recuperación del andalucismo en San Fernando es que Fran Romero encabece la lista municipal? En los últimos ocho años, el triunfo del andalucismo ha sido el pacto de Fran Romero (con la inclusión de Manuel Cruz, claro) ora con Loaiza, ora con Patricia Cavada. Estatus, fotografías y que nadie lo evalúe por la gestión, más los sueldos públicos consiguientes, claro. Así que la apuesta, ya decía, no es la renovación del andalucismo, la recuperación de todo lo perdido, no, para nada, la apuesta es que Fran Romero y Manuel Cruz mantengan los sueldos públicos y la influencia en lo que le dejen. Aquel partido combativo ha desaparecido, parece indudable. Y los supervivientes, los incombustibles, han saltado ya a la cubierta del nuevo, por si acaso. Es que muchos han venido pensando que alguien nuevo iba a llegar al Ayuntamiento, alguien que ha demostrado que ama a su pueblo y lucha incansablemente por su progreso y bienestar, es decir, el turismo, la cultura, la empresa. Sí, me refiero a Lolo Picardo Fontao. Le han vendido la burra ciega de una plaza de no salida en la lista autonómica cuando, de dar el paso, debería haberse subido a la lista municipal, mandando a la jubilación a Romero, que hubiera sido la forma de subir y no bajar, o mantenerse en los mínimos. Ofreciendo a Patricia Cavada un pacto más duro que el de Romero, porque Lolo Picardo vive de su empresa, no necesita la política para vivir. Y si está en la política es exclusivamente porque cree que con la política se mejorará la situación de San Fernando y de Andalucía, no la propia.

Pues ya conocemos a tres del abanico de candidatos: Patricia Cavada, José Loaiza y Fran Romero. Puede que la candidata de VOX se conozca pronto, y el de Ciudadanos. También el de Podemos/IU. Serán seis esta vez y unos intentarán arrancar votos a otros, sobre todo en esa zona caladero donde algunos creen que tienen la exclusividad. Importante será que lo de Murphy no nos afecte como pueblo, que sea cosa de este candidato o de aquel otro. Porque queda mucho por hacer, hay demasiadas cosas pendientes, están a la vista. Y debemos esperar que se pongan sobre la mesa para que nuestra decisión de votarlos sea la adecuada, la que mejor nos convenga.

En algún establecimiento cofrade he visto una especie de contador de los días que quedan para el próximo Domingo de Ramos. Sería una buena idea poner también el contador a muchos temas de la ciudad pendientes de culminarse o de empezar. Como el tranvía, el museo Camarón, el Museo del Mar, el Archivo Municipal, Fadricas, Janer… ¿No crees?