El Mundial de ajedrez

Se está celebrando en Londres la final del Campeonato del Mundo de Ajedrez, que disputan el vigente campeón, Carlsen (noruego), y el aspirante, Caruana (estadounidense). Hoy es viernes y toca descanso. Van 10 partidas, las primeras nueve terminaron en tablas y al escribir estas líneas se juega la décima. Algunas partidas han sido muy decepcionantes, aunque en la 6ª hubo una opción ganadora, que el estadounidense no vio, y la 8ª, sin duda la mejor jugada hasta ahora, con posibilidades para ambos, pero que no terminó en una victoria porque ambos no arriesgaron lo suficiente y, sin riesgos, a este nivel, es difícil ganar.

Pero, ¿éste es el nivel real de los dos teóricamente mejores ajedrecistas del mundo? Pues no. Los que hemos jugado y estudiado tanto podemos calificar como 'pobre' el nivel que se está viendo en Londres. Y más, comparado con los match que disputaban Karpov, Kasparov y… cómo no nombrar al insuperable Bobby Fischer. ¡Eso sí que eran partidas, a veces de ataques y contraataques, donde se jugaban la vida, la supervivencia y el prestigio, el suyo y el de su país, en el tablero…!

En mis años de ajedrecista jugué contra Fischer (Madrid) y Karpov, en Split (Yugoslavia) y en el hotel 'El Caballo Blanco', cuando vino a jugar una simultánea a Barbate. Visitó la redacción del 'Diario' y por la noche lo llevé, en 'mi pequeño 133', lloviendo torrencialmente, junto a un agente del KGB, desde la localidad barbateña al hotel portuense porque el campeón quería ver, por TV, un Real Madrid-Inter, de Copa de Europa. Por cierto, perdí las tres partidas y la primera es imborrable con aquella combinación de 24 jugadas por la que Fischer me anunció mate (partida que se publicó en Diario de Cádiz, en septiembre del 72).

Eran otros tiempos, otro ajedrez, otros jugadores, cuando no intervenían ni las computadoras ni internet. Ahora, debido a esa dependencia informática, todo es diferente. Si el match de Londres, a 12 partidas, termina el próximo lunes en empate, Magnus Carlsen y Fabiano Caruana se jugarían el título, el miércoles 28, en 4 partidas semi rápidas en las que el noruego partiría con ventaja. Pero, visto lo visto, yo no me fiaría nada del estadounidense.

De momento, los ajedrecistas de antes y ahora echamos de menos los jaque mate, La verdadera salsa picante de este juego mental.