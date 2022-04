Mujer y hombre. Macho y hembra. Feminismo y machismo…lo que ustedes quieran. Estoy plenamente convencido de los excesos que se han cometido o se cometen amparados en la diferencia de sexo, de mezcla o de raza. Pero yo estoy totalmente en contra de ello y como prueba aduzco que en mi casa tantos mis hijos como mis hijas siempre siempre han tenido similar trato y comportamiento. Dicho esto me subleva las idioteces, los abusos que se esgrimen en pro de la igualdad. Tanto unos como otras tienen la misma dotación cerebral, pero los dos son diferentes en lo físico, afortunadamente. Pasa lo mismo que en otras especies animales de la naturaleza. Pero en razón de ello unos ejercen una actividad física y otras diferente. Véase por ejemplo los leones o las aves. Aunque en ellos se abusa por tener más o menos fuerza….el gallo en el corral es el chulo y en la selva las leonas se encargan de cazar y después el león tiene preferencia para comer y hasta que no está saciado, no entran a la comida las hembras. Nosotros más evolucionados, tenemos que comer ambos sentados en la misma mesa. Y en la propia casa ¿quién gallea?

Se me ocurre hoy este tema por lo que últimamente he oído….A.- que no se debe decir patria sino matria. Porque patria suena a padre y a macho. B.- Propugnan algunas que en el Metro o en los autobuses los hombres no deben tener la piernas abiertas sino cruzadas, porque parecen de esta guisa enseñar sus atributos sexuales. Sencillamente me parecen tonterías. Y yo me pregunto, ¿porque el 90% de las mujeres en la Tele exhiben siempre el canalillo entre los dos pechos? Que los televidentes no somos de piedra. Cuento una anécdota demostrativa. Una mujer dice a un hombre "sois como los perros, siempre nos miráis sobre todo el culo" A lo cual le replica el hombre "Pues mira ya hemos evolucionado, porque ya no lo olemos como hacen los perros".

Debe entenderse que en razón de su diferente cuerpo unos tienen más fuerza o facilidad para tareas más pesadas y otras por ser su cuerpo menos fuerte, opten por tareas más livianas. Aunque a veces….el otro día vi un partido de fútbol femenino de la Champions Barcelona Madrid y de ellas tendrían que copiar los masculinos, que ¡da hasta vergüenza! Se caen al suelo con solo rozarlos, son como de manteca o de algodón. La diferencia entre masculinos y femeninos no sé debe extender a tareas intelectuales, que bien demostrado está. Y hay detalles o comportamientos sencillos que no merecen tachar de machismo. Valga por ejemplo que tú le dejes la acera a una mujer o que le des preferencia a entrar en un sitio….son liviandades que mas que machismo o feminismo es simplemente educación.

P/D Decía uno "en mi pueblo todos somos muy machos", y contestaba otro "pues en el mío la mitad somos machos y la mitad hembras y lo pasamos estupendamente". Vale la cita. Los hombres admiramos la llamada feminidad con sus cualidades y las mujeres la hombría con las suyas. Esa es la verdad. Lo que no quiere decir que seamos como los leones.