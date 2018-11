Muchas gracias

Recién finalizada la cuarta edición de los Encuentros Gastronómicos de La Sal y El Estero, queremos mediante estas líneas darle las gracias a todos los portuenses en particular y a el resto de visitantes de la provincia de Cádiz y de Andalucía en general, que acudieron a disfrutar de lo mejor de la gastronomía y bodegas portuenses en las dos jornadas en las que celebramos nuestro cuarto cumpleaños.

También agradecer a Mariana Ochoa el haber conseguido traernos al primer grupo de fuera de nuestras fronteras, concretamente de Austria, a disfrutar de unos días en El Puerto y poder degustar in situ lo mejor de nuestra gastronomía. No sería justo por nuestra parte no acordarnos de nuestros partners de producto y agradecerles su aportación fundamental para el éxito alcanzado, así como a los medios de comunicación por su continuo apoyo.

El objetivo de desestacionalizar la temporada turística poco a poco lo vamos consiguiendo, las jornadas de Estero y Sal recogimos el testigo de la fiesta de la cerveza artesana, que a la su vez lo recogió de las Jornadas Nacionales de Patchwork y nosotros se los entregamos al Okctober Festival de las Bodegas de San José, que se celebra esta semana, sin olvidarnos de la Fiesta de los Patios que inicia la temporada invernal, ni del Monkey Weekend, que abrió la temporada pre veraniega, siendo esta es nuestra forma de entender que los hechos y objetivos se consiguen trabajando y apostando por la realidad.

Ahora solo queda que nos reunamos bajo los auspicios del Ayuntamiento y cada uno exponga sus calendarios para hacerlos compatibles, unamos sinergias, proyectemos una imagen profesional que nos convierta en una plataforma comunicativa y mediática de primer orden cara a nuestros patrocinadores y que entre todos sigamos aportando nuestro granito de arena para continuar dándole luz a nuestro Gran Puerto de Santa María.