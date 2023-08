Antiguamente se decía que había gente que bebía para olvidar, pero el alcohol, además de ser perjudicial para la salud, es infinitamente inferior al fútbol en esto del olvido. El fútbol consigue que una persona pase del pesimismo más gordo a un estado de euforia sin necesidad de ningún vaso. Ahí está el Valencia, por ejemplo, con la afición prácticamente queriendo enviarle a la mafia a los propietarios la temporada pasada y en el inicio de esta todo es de color, que dirían Lole y Manuel. Y en el Cádiz, pues más de lo mismo. De empezar perdiendo los cinco primeros partidos la temporada pasada a ganar el primero de esta, eso te hace ver la vida de otra manera. Y da lo mismo como se gane. Agrada mucho más hacer un partido horroroso y ganar (no fue el caso del Cádiz ante el Alavés) que jugar como el Brasil del 70 y caer derrotado. En el estreno liguero el Cádiz golpeó primero y le bastó. Luego se sufrió, sí, pero si no se sufre no es el Cádiz. Esta temporada se va a volver a sufrir, seguro, pero si al final se sacan los tres puntos benditos sea el sufrimiento. Si, como dicen algunos teólogos, el sufrimiento es el camino a la santidad, en el estadio cadista hay casi 20 mil posibles Papas de la iglesia de Roma. Y ya con los tres primeros puntos en la buchaca se sueña incluso con que sean seis, ganándole al Barcelona. ¿Imposible? Pues para nada. Yo soy de esos que piensa que ganarle hoy por hoy al equipo de Xavi no es ninguna utopía. Si nos fijamos solo en plantilla sí que lo que es, pero el fútbol es una amalgama de situaciones que lo convierte en algo bastante ilógico en muchas ocasiones, de ahí que el fútbol atraiga como atrae. Primer mito a derribar: dicen que el Cádiz va a tener que luchar contra las estadísticas, porque el Barça no pierde y empata en las dos primeras jornadas desde hace 15 temporadas. Porca miseria, Doña Estadística. Nosotros llevábamos 46 años sin ganar en nuestro debut en primera. Que pase el siguiente. Vale, pues vamos con el segundo: el Barça en casa es temible. Bueno, pues de 85 mil abonados que tienen los culés solo 17 mil y pico han sacado su abono para ir a Montjuic, con capacidad para 55 mil, esta temporada, con. El Cádiz tiene más abonados que el Barça a día de hoy, o sea que allí habrá mucho chino y mucho turista pro Barça, pero de olla a presión… menos lobo.

Pues entonces habrá que agarrarse al potencial culé, pensará el derrotista. Bueno, pues ene este principio de temporada y en verano solo han arrasado al Madrid, que es lo que les pone. Nosotros, al ser el primo pobre, tenemos cara de que nos pueden meter 5 y luego sorprendemos en las ultimas temporadas. Ya ha dicho Xavi que no se les da bien el Cádiz últimamente. Y si todo esto fuera poco, estamos a principios de temporada, con un Barça en dudas en lo deportivo y en lo institucional. O sea, fecha ideal para enfrentarse a ellos. Que lo normal es que gane, pues sí. Que podemos dar el sorpresón de la jornada, pues yo lo tengo bastante claro. Se admiten apuestas.